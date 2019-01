Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per disparar contra un altre en ple carrer a Mataró, al carrer de Gibraltar del barri de Rocafonda. Segons fonts policials consultades per l'ACN, dos homes van començar a discutir i la baralla va pujar de to i va acabar amb un de ferit per ganivet i l'altre per arma de foc.



Els Mossos van rebre l'avís a les 21.50 hores, alertats pels veïns. Quan van arribar al lloc dels fets hi van trobar el ferit per arma de foc. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el va traslladar a l'hospital. Els agents van iniciar llavors la recerca de l'autor del tret i el van localitzar, també ferit. Després de ser atès, va quedar detingut.



L'Ajuntament de Mataró va decidir divendres augmentar la presència policial als barris de Rocafonda i Cerdanyola després de les reiterades queixes veïnals per manca de seguretat, que s'havien intensificat els últims dies després de l'agressió sexual de dissabte a la matinada al parc de Rocafonda.