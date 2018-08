Una capsa de tendresa per acomiadar el fill que mai va néixer

Agafar cartró, donar-li forma de capsa, decorar-la amb colors vius i escriure una nota de comiat al fill que mai va néixer. És la idea que el Servei d’Urgències d’Obstetrícia i Ginecologia de la Vall d'Hebron va posar en marxa fa un any i mig per acompanyar les mares que han perdut el seu fill durant l'embaràs. Es tracta, expliquen els impulsors, d'un canvi de paradigma en la gestió del dol de les morts perinatals que està millorant el record d'una experiència traumàtica.

Si abans es donava l'esquena a una notícia difícil de pair, ara s'afronta amb tendresa. "Fa 5 anys intentàvem que no existís cap record de la pèrdua del fetus, fins que ens vam adonar que un tracte més humanitzat millorava la vivència", afirma la llevadora i supervisora d'infermeria Isabel Salgado. Per això, cadascuna de les 400 capsetes –anomenades 'Una mica de tu'– que ja s'han entregat han ajudat a fer que cada mare trobi la manera de passar el tràngol d'una mort sobtada.

Les capses, que són de material reutilitzat, es folren i es decoren entre la mare i una única llevadora que l'acompanya emocionalment durant tot el procés. La teràpia ajuda tant la família com els professionals, que també es veuen afectats. "Cada dona guarneix la capsa i hi posa el que senti. Pot ser l'empremta del fetus, la petjada, unes paraules dedicades o un barret que tenien preparat per posar-li", detalla Salgado.

La Gabriela, que va perdre el fill que esperava fa tan sols deu dies, té una de les capses a casa. "El meu nen de set anys tenia moltes ganes de rebre un germanet i ho va passar malament els primers dies. Ara, però, obre la capsa, el crida pel seu nom i compara els seus dits petits. I el millor: ja no plora”, subratlla.

Trencar el tabú

Al principi la Gabriela, que va veure interrompuda la seva gestació als cinc mesos, no volia veure el cos del nen. Però el consell de la seva llevadora i el suport de la família la van fer canviar d'opinió. "Vaig abraçar-lo i vaig fer-li un petó, que, tot i que ell no sentirà, jo sí", recorda la mare.

El Servei d'Urgències d'Obstetrícia i Ginecologia de la Vall d'Hebron atén prop de 300 casos l'any de morts fetals i acompanya amb la proposta de la capsa tot tipus de casos, sense importar el pes ni el període en què s'ha interromput la gestació. "Cal que la societat afronti aquestes morts i ho normalitzi; se n'ha de parlar”, recalca Isabel Salgado. Segons la supervisora, la majoria de dones es neguen a participar-hi al principi però rectifiquen en pocs dies. "Està demostrat que millora el record i dona una sortida al dolor", defensa.