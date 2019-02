Citen per homicidi imprudent el propietari del terreny del pou on va caure el Julen

El propietari del terreny de Totalán on hi ha el pou on va caure i va perdre la vida el Julen haurà de declarar per homicidi imprudent davant la jutge que investiga la mort del nen de 2 anys. La titular del jutjat d'instrucció número 9 de Màlaga l'ha citat per al 22 de febrer després que la Fiscalia hagués demanat que se'l cités com a investigat, també per un delicte d'homicidi imprudent. El ministeri públic entén que, una vegada estudiats els informes de la Guàrdia Civil, és el moment de "depurar, si és que n'hi ha, les responsabilitats penals de les persones intervinents".

De fet, el propietari de la finca és l'única persona que la magistrada ha citat com a investigada. Tot i això, la jutge també prendrà declaració a una dotzena de persones més, totes en qualitat de testimonis. Alguns dels testimonis són l'empresari que va perforar el pou, els pares del Julen, quatre guàrdies civils i els senderistes que van auxiliar els pares del nen, entre d'altres. També està previst que compareguin com a testimonis la parella de l'amo del terreny, que és cosina del pare del Julen, i l'operari que va fer la rasa al costat del talús que limita el pou; un treball posterior a la perforació del forat on va caure el nen.

La jutge va autoritzar fa una setmana que es prenguin mesures de reforç al terreny on hi ha el pou, després que la Guàrdia Civil ja hagi fet les actuacions necessàries a la zona per a la investigació.