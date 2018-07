La fiscalia manté una petició de cinc anys de presó i suma un delicte de desobediència a Juana Rivas

La fiscalia ha mantingut la petició de cinc anys de presó pels dos delictes de sostracció de menors i, a més, ha sumat el delicte de desobediència per a Juana Rivas, la dona que va estar un mes en parador desconegut amb els seus dos fills per no entregar-los al seu pare. El ministeri públic ha pres aquesta decisió després d'escoltar la declaració d'aquesta mare durant el judici que s'ha celebrat aquest dimecres, als jutjats de Granada, en què Rivas ha reiterat que se sent víctima de violència masclista i ha defensat la seva innocència. El pare dels menors va ser condemnat el 2009 per lesionar-la i va ser novament denunciat per maltractament el juliol del 2016, en un cas que encara està obert a la justícia italiana.

"Em van dir que podia tenir represàlies, però no vaig pensar que serien de presó i de guàrdia i custòdia", ha relatat durant la vista oral. Durant la declaració ha dit que mai va creure que s'endurien els seus fills. "Pensava que seria impossible perquè ell ens maltractava", ha afirmat, i ha afegit: "Pensava que com a mare havia de defensar-los. Soc mare i he anat escapant-me del maltractament". El jutge, Manuel Piñar, ha deixat clar que el judici no era per jutjar un presumpte cas de violència masclista.

El pare dels nens, l'italià Francesco Arcuri, ha declarat per videoconferència i ha negat haver-la agredit mai. Segons ha afirmat, el maig del 2016 Rivas va viatjar des d'Itàlia fins a Maracena (Granada) i va anar allargant la seva tornada fins que a principis d'agost va comunicar a la seva exparella que no tornaria a Itàlia. Segons ha dit Rivas, es va instal·lar a Espanya per evitar tornar a Itàlia i viure "sota la tortura" d'Arcuri. El pare ha recordat que, si bé els primers mesos Rivas li deixava parlar amb els seus fills, quan li va comunicar que es quedaria a viure a Espanya va començar a "dificultar-li" el contacte, fins a impedir-li parlar amb els nens. Arcuri, que exerceix d'acusació particular, demana a Rivas cinc anys de presó, la pèrdua de la pàtria potestat durant vuit anys i una indemnització de 30.000 euros.

Durant la vista oral també han declarat guàrdies civils, policies locals i la psicòloga forense, que va elaborar un informe sobre la conveniència que els nens veiessin el seu pare. La pèrit va exposar que no apreciava que "la restitució dels nens al context patern suposés un greu risc".