Un fugitiu d’Itàlia darrere les tres morts de Terol

La Interpol, l’organització internacional de policia criminal, tenia una ordre de recerca i captura de Norbert Feher, un dels fugitius més buscats per les autoritats italianes per homicidis i altres delictes. L’home va ser detingut ahir a la matinada a prop de Terol pel tiroteig de dijous a la tarda a dues poblacions terolenques, en què van ser assassinats dos guàrdies civils i un ramader. Feher, un exmilitar serbi amb experiència en l’ús d’armes de foc, és més conegut pel seu àlies, Ígor el Rus. Itàlia el buscava per, com a mínim, la mort de tres persones, una agressió sexual i robatoris amb violència. El primer dels homicidis va ser fa dos anys, però la recerca de Feher es va estrènyer des de l’abril, quan se’l va començar a buscar per dos crims més de fa vuit mesos: per les morts del propietari d’un bar i d’un guàrdia forestal.

El serbi va aconseguir escapar-se del dispositiu policial que es va muntar a Itàlia fent servir segons la investigació tècniques militars. No s’havia tingut cap més pista del fugitiu fins dijous a la tarda, quan la Guàrdia Civil va organitzar un operatiu de recerca i captura per buscar la persona que acabava de matar tres persones -dos d’ells, agents del cos armat- als municipis terolencs d’Albalate del Arzobispo i Andorra. Feher va ser detingut ahir a les cinc de la matinada en una zona de Terol que limita amb Castelló. Abans del crim de dijous, la Guàrdia Civil ja buscava la persona que el 5 de desembre havia disparat uns trets que havien ferit greument dues persones en una masia d’Albalate del Arzobispo.

De fet, els dos guàrdies civils que van morir en el tiroteig de dijous participaven en un operatiu policial que s’havia dissenyat pels fets del 5 de desembre, segons Efe. La tercera víctima mortal del tiroteig, el ramader -un conegut sindicalista agrari-, acompanyava els agents per ajudar-los amb el seu coneixement del terreny per moure-s’hi. El dispositiu es va fer a la masia on fa una setmana dues persones havien rebut l’impacte de trets després d’intentar canviar el pany de la casa. La Guàrdia Civil també investigava diferents robatoris que s’havien produït a Albalate del Arzobispo i altres localitats del voltant.

En el marc de l’operatiu de dijous a la tarda, quan els dos guàrdies civils i el ramader ja s’havien separat, el sindicalista va avisar els agents que havia sentit uns trets. Els tres es van tornar a reunir i es van dirigir a la masia, on Feher els hauria sorprès, segons va explicar ahir el delegat del govern espanyol a l’Aragó, Gustavo Alcalde. L’autor del tiroteig hauria fugit amb una furgoneta fins que ahir a la matinada la policia el va localitzar estirat a la carretera a pocs metres de la furgoneta, amb la qual hauria tingut un accident. Segons Efe, el fugitiu, que no va oposar resistència, tenia a l’interior del vehicle tres armes, dues de les quals serien les pistoles reglamentàries dels agents assassinats.