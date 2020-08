La Generalitat i Barcelona descarten acusar d'assassinat els terroristes del 17-A i demanen 44 i 95 anys de presó

La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, com la Fiscalia, descarten acusar d'assassinat els dos únics membres de la cèl·lula de Ripoll vius a qui es jutjarà pels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost de 2017, en els que van morir 16 persones i 140 van resultar ferides. En línies generals, els serveis jurídics d'Interior del Govern i els del consistori consideren que Driss Oukabir -germà d'un dels terroristes abatuts a Cambrils que s'hauria fet endarrere del pla a última hora- i Mohamed Houli Chemlal, ferit en l'explosió del xalet d'Alcanar que va precipitar els plans de la cèl·lula, no son autors materials dels atacs mortals i per això consideren que no se'ls pot condemnar per aquests fets. Segons ha sabut l'ARA, el Govern demana una pena de 44 anys de presó pels dos terroristes i vuit pel Saïd Ben Iazza, l'home que hauria ajudat el grup a comprar el material per fer explosius, mentre que l'Ajuntament eleva la petició als 95 anys de condemna per Oukabir i Houli.

La postura dels gabinets jurídics de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona -que actuen com a perjudicats en el procediment- s'acosta a la de la Fiscalia, que demana 41 anys de presó per Houli, 36 per Oukabir i vuit per Ben Iazza, però contrasta amb la postura de la majoria de les acusacions particulars, que representen a les víctimes i als seus familiars, i de les populars (l'associació 11-M i l'Associació de Víctimes del Terrorisme). Tant aquestes dues entitats com la majoria dels advocats de les víctimes fan responsables als dos membres de la cèl·lula de Ripoll dels atacs de Barcelona i Cambrils i els demanen la presó permanent revisable i més de 2.000 anys de presó.

Fonts del Govern consultades per l'ARA apunten que "no se'ls pot acusar del delicte d'assassinat perquè no en son autors materials". Els serveis jurídics del departament d'Interior defenses dos col·lectius perjudicats diferents, el dels Mossos d'Esquadra ferits i els dels Bombers. En l'escrit d'acusació respecte dels mossos ferits, els advocats del Govern expliquen que la cèl·lula de Ripoll va començar a formar-se el 2015, sota la "direcció espiritual" de l'imam Abdelbaki Es Satty. Primer va "captar" i "adoctrinar el el jihadisme radical" els germans grans, Younnes Abouyaakoub, Youseff Aalla, Mohamed Hichamy i un amic d'aquest, Houli Chemlal. Després s'hi van sumar els petits i els germans Driss i Moussa Oukabir. El pla per atemptar es va començar a idear el maig de 2017 quan els tres primers germans van convocar la resta del grup -excepte Driss Oukabir- en un parc de Girona i els van proposar fer volar pels aires la Sagrada Família i altres monuments amb furgonetes carregades d'explosius.

La data de l'atac havia de ser el 20 d'agost de 2017 però quatre dies abans el xalet on els terroristes fabricaven els explosius va explotar -hi van morir l'imam, el germà gran dels Aalla i Houli Chemlal va quedar ferit- i això va precipitar els plans de la cèl·lula. Younnes Abouyaakoub va aprofitar una de les furgonetes per atemptar a les Rambles i va assassinar 14 persones i un altre ciutadà durant la seva fugida cap a l'Alt Penedès, on va acabar sent abatut. Ja de matinada, cinc terroristes més van protagonitzar un altre atropellament amb un turisme kamikaze al passeig Marítim de Cambrils i van assassinar una altra dona.

El relat que fan totes les acusacions és el mateix i es basa en els extensos fets que va aconseguir provar la investigació dels Mossos d'Esquadra, però les conclusions a les que arriben la resta d'acusacions son diametralment diferents. "Si formaven part d'una organització terrorista, l'integraven fins les últimes conseqüències", defensa l'advocat de l'Associació 11-M Antonio Segura a l'ARA. De fet, el sindicat dels Mossos USPAC -que exerceix d'acusació particular en nom d'alguns dels agents ferits- tampoc comparteix la visió dels serveis jurídics d'Interior i demana la presó permanent revisable i més de 5.000 anys de presó per Oukabir i Houli.