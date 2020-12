Colau i ERC encarrilen el 2021 amb pressupostos i acord per al tramvia

Dos pressupostos aprovats a través del pacte en dos anys consecutius i l'enllaç dels tramvies per la Diagonal, el projecte estrella que el mandat passat va quedar al calaix per falta d'entesa política, encarrilat amb dates i pressupost. El segon mandat d'Ada Colau a Barcelona, ara de bracet del PSC, ha deixat enrere la minoria i l'aïllament polític que van fer que perdés votacions al ple de manera reiterada o que es veiés forçada a retirar punts de l'odre del dia a l'últim moment per evitar-se ensurts. El govern municipal suma ara 18 regidors de 41 i ha trobat en ERC un soci preferent per tirar endavant els grans projectes. El ple d'aquest divendres, el de tancament d'any, ha donat llum verda als pressupostos del 2021, que representen una xifra rècord de 3.231 milions, i a la congelació de taxes i, també, ha avalat la connexió tramviària, entre les crítiques de la resta de grups de l'oposició que la consideren un projecte innecessari en el moment actual.

Tot fruit de l'entesa amb els republicans, tot i que Manuel Valls, com en un recordatori dels vots que van permetre a Colau arrabassar l'alcaldia a Ernest Maragall (ERC), també ha votat a favor del pacte pressupostari. Per responsabilitat en el context de pandèmia, defensa. JxCat i Cs han rebutjat els pressupostos i el PP s'ha abstingut. I la lectura que han fet del pacte per als comptes els dos socis de govern, comuns i socialistes, ha divergit en els matisos. Si per als de Colau que el pacte sigui entre les tres forces progressistes i sumi ERC i el PSC és un pas "transversal" per tancar la "ferida" del país, per als socialistes, en canvi, l'acord hauria de ser més ampli i si Cs i JxCat no s'hi han sumat és per motius electoralistes. Per a la resta de forces de l'oposició, els pactes d'avui demostren que a Barcelona ho governa un tripartit de facto.

El debat del pressupost ha marcat la primera part del ple. En nom del govern, el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha defensat que la d'avui, la dels nous comptes, és una de les decisions més importants de l'any. Sobretot, ha dit, davant una crisi que "ens deixarà seqüeles" i que exigeix "estar junts". Collboni ha elogiat el "miracle" d'un pressupost expansiu sense augmentar la pressió fiscal, gràcies als canvis establerts pel govern espanyol amb l'aixecament de les regles fiscals. El socialista ha defensat que tots els grups han incorporat mesures al pressupost final i que han acceptat el 95% d'al·legacions de Cs i el 80% de JxCat, tot i que les dues forces hi han votat en contra.

Collboni s'ha disculpat per si no han donat imatge d'unitat i ha recelat que si no hi hagués eleccions a la vista segurament els vots haurien estat diferents. Si es va escollir ERC, ha apuntat, és perquè garantia el doble sí: pressupost i ordenances fiscals. I ha carregat amb duresa contra JxCat i Cs pels seus nos.

Cosir la fractura del país

El regidor de Pressupost, Jordi Martí, ha afegit que el pressupost surt a 2.000 euros per barceloní i que un de cada cinc es destinarà a inversió, cosa que ha vist tan "excepcional" com la mateixa xifra global del pressupost. Ha defensat que els comptes han de servir per pal·liar els efectes de la crisi, però també per posar les bases d'un nou model de ciutat i socioeconòmic.

Martí ha assegurat que el pacte s'ha acabat tancant amb ERC perquè hi ha grups que confien que el mercat resoldrà i d'altres que creuen que el sector públic ha de ser fort, i que de seguida es va veure en les converses un "espai amplíssim de coincidència" amb els republicans i que també era un acord "transversal" per tancar la fractura del país. Ha mantingut, però, que "no és un acord exclusiu" i que no es tanca cap porta.

En nom d'ERC, el regidor Jordi Castellana, ha assegurat que el millor que pot fer l'Ajuntament en context de crisi és redistribuir i que per això ha de tenir unes finances fortes: "Necessitem mantenir la capacitat fiscal per poder ajudar a qui més ho necessita". Ha defensat que han influït en uns 300 milions d'euros que abans formaven part d'un "buit" i han propiciat mesures com endarrerir l'augment de la taxa turística -el ple també hi ha donat llum verda avui- o estendre la bonificació del 75% de taxa a sectors com els mercats no alimentaris. Ha elogiat el paper dels republicans en la negociació dels pressupostos estatals per poder ampliar els recursos que arriben a la ciutat. També s'han compromès a garantir que es compleixi el pressupost i que el marc legal espanyol per a la suspensió del sostre de despesa es mantingui durant el 2022: "Comencem avui".

El cap de files dels republicans, Ernest Maragall, ha afegit que la realitat demana assumir el "risc" de governar i que cal "triar", i que el pressupost dona "eines útils" per afrontar la situació. "És un acord de ciutat i no de partits", ha defensat per respondre a les acusacions de partits com JxCat, que els ha acusat de consolidar un nou tripartit.

Elsa Artadi, de JxCat, ha insistit en la seva intervenció que el pressupost és fruit del pacte entre Colau, Collboni i Maragall, però també Valls. Ha criticat que s'ha fet un "exercici d'ortodòxia davant d'una crisi extraordinària". Entén que el pressupost és "continuista i poc ambiciós" i que fa "molta olor de Pla Zapatero", que ha remarcat que ja no va funcionar en el seu moment. Artadi ha sumat Maragall al govern municipal a l'hora de titllar-lo "d'ineficient". Creu que el pressupost és "ideològic" i que premia més les fotos que les solucions i que se centra en mesures que ha considerat "equivocades", com l'urbanisme tàctic. Ha acusat els de Colau d'incompliments "reiterats" i de "manca de transparència", i Maragall d'abaixar el llistó de l'exigència i preocupar-se per la foto: "Potser esteu massa acostumats a pagar per avançat i a canvi de res".

"Consolidar el tripartit"

En nom de Cs, Luz Guilarte ha considerat que avui es consolida el "tripartit" que ja està en marxa, ha dit, al govern espanyol i que ara volen portar també a la Generalitat: "Barcelona és el camp de proves". Ha apuntat que les noves ordenances fiscals consoliden la pujada d'impostos i ha acusat Colau de posar els interessos partidistes per davant dels de la ciutat: "El pacte amb ERC suposa que el govern municipal continua rendint la ciutat als que han contribuït a empobrir-la".

Josep Bou, del PP, ha assegurat que el seu partit ha tingut actitud propositiva però que no s'han acceptat les seves propostes en matèria fiscal i que no s'ha acatat, per exemple, la rebaixa de l'IBI que sí que ha aplicat Madrid, o eliminar la polèmica nova taxa de residus: "Vostès han preferit mantenir la pujada de les últimes ordenances, i nosaltres creiem que els diners estan millor a les butxaques dels ciutadans". Bou ha lamentat que "ara no és el moment del tramvia ni de la superilla, els carrils bici o la transformació del carrer Aragó". El PP s'ha abstingut en la votació del pressupost i ha votat en contra de les ordenances fiscals.

Manuel Valls, de Barcelona pel Canvi, que ha votat a favor dels pressupostos, ha considerat que donada la "greu situació" de Barcelona dels comptes municipals depèn en bona part la recuperació de la ciutat: "Són moments en què tots els que tenim responsabilitats polítiques hauríem de treballar per trobar consensos i aparcar les ideologies i les campanyes electorals que comencen". Ha recordat que quan es va acordar el fons de recuperació per adaptar els últims pressupostos al covid sí que hi va haver foto –ara només n'hi ha hagut amb Maragall– i que ells no han dubtat a acceptar la mà estesa del govern.

Ha considerat un "canvi" que es busqui sortir de la crisi a través de la recuperació amb el sector privat i ha dit que el seu grup ha fet augmentar la partida per habitatge o inversions als districtes. Ha admès, però, que no són els seus pressupostos i que la fotografia oficial "no era la de l'entesa amb tothom, sinó la d'un intent de veto a qui pot incomodar". "Nosaltres no hem vingut a buscar la foto", ha dit per anunciar el vot afirmatiu als pressupostos. Barcelona pel Canvi, tot i així, s'ha abstingut en el punt de les ordenances fiscals perquè defensava rebaixes de taxes.