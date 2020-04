EN DIRECTE | El Govern compareix per informar de l'evolució diària del coronavirus

L'endemà de conèixer que Catalunya ha superat els 9.000 morts per coronavirus, el Govern compareix per donar nova informació sobre la gestió de la crisi provacad per la pandèmia. L'última actualització de dades ratifica la tendència dels últims dies, en què el nombre de nous contagiats confirmats és aproximadament d'un miler diari. Segons aquestes mateixes dades, però, alhora van creixent els casos sospitosos a Catalunya i també creixen els professionals sanitaris infectats, que ja són 7.468, un 16,3% dels contagiats a Catalunya. Compareixen en roda de premsa la portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó; el conseller d'Interior, Miquel Buch; i la consellera de Salut, Alba Vergès. Ho faran de forma telemàtica a partir de les 13:30 h.