El govern espanyol compra material sanitari a la Xina per valor de 432 milions d'euros

El govern espanyol ha tancat un acord amb la Xina per valor de 432 milions d'euros en material sanitari. L'acord inclou l'adquisició de 550 milions de mascaretes quirúrgiques i de protecció, és a dir, per a professionals sanitaris i pacients; 5,5 milions de tests ràpids; 950 equips de respiració assistida, i 11 milions de guants de protecció. Tot plegat ha d'arribar progressivament a l'estat espanyol. El material hauria d'arribar entre el març i, com a màxim, al mes de juny. De fet, a finals d'aquesta setmana ja hauria d'arribar "un primer subministrament important". Així ho ha anunciat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en roda de premsa: "És un acord tancat i pagat en tota la integritat".

Illa ha explicat que les mascaretes, per exemple, està previst que es puguin fer servir al llarg de vuit setmanes "de manera regular". Els tests ràpids, per la seva banda, haurien d'anar arribant entre els mesos de març i abril, mentre que els guants de protecció es podrien fer servir durant quatre setmanes. Els equips de respiració haurien de començar a arribar a l'Estat entre l'abril i el juny. Des que ha començat la crisi sanitària, el ministre de Sanitat ha explicat que el govern espanyol ha repartit a tot l'Estat sis milions de mascaretes, tot i que no ha desgranat les quantitats per comunitats autònomes. Precisament, Illa ha dit que donarà les xifres sobre el total del material repartit a les autonomies aquest dijous al Congrés de Diputats, on ha de comparèixer.

Illa, de fet, ha obviat aquesta qüestió quan se li ha preguntat en els últims dies i, sobretot, després de les crítiques d'algunes comunitats autònomes perquè el material sanitari promès no arribava. En aquest aspecte, el ministre ha tornat a assegurar que no hi ha hagut "cap retenció" de material a les duanes i ha recordat que les autonomies també poden ordenar la fabricació de material que necessitin. "El govern espanyol els donarà suport amb les accions de compra que facin totes les comunitats autònomes", ha dit.

Crítiques de les comunitats per la centralització del material

Des que ha esclatat la crisi sanitària pel coronavirus, diversos governs autonòmics han criticat la gestió i distribució del material sanitari del govern espanyol. Així, des de la Generalitat ja la setmana passada es van queixar que la centralització del material sanitari que havia decretat el govern espanyol no era operativa i van denunciar que no arribava als hospitals. Des de la Comunitat de Madrid, una de les més afectades per la crisi sanitària, la seva presidenta, Isabel Díaz Ayuso, es va queixar unes quantes vegades que la compra centralitzada d'equips de protecció sanitaris no arribava, i fins i tot va denunciar que estaven "retinguts a les duanes". Paral·lelament a aquestes crítiques, però, governs autonòmics ja han engegat la compra de material pel seu compte, com per exemple, el madrileny, que continua impulsant adquisicions pel seu compte i aquest dimecres ha autoritzat una compra de respiradors mecànics per valor de 23,8 milions d'euros i que s'afegeix a la de 23,3 milions d'euros que ja va fer fa uns dies.

Però no només Catalunya i Madrid han aixecat la veu per criticar la gestió del govern espanyol, sinó també Andalusia i Múrcia. Així, el conseller de Salut andalús, Jesús Aguirre, va enviar una carta al ministre de Sanitat, Salvador Illa, per reclamar-li que es garantís el correcte subministrament del material sanitari. Per la seva banda, des de la Regió de Múrcia el seu president, Fernando López Miras, va aprovar fa pocs dies endurir les mesures de confinament –que el govern espanyol no va acceptar–, però també va posar en dubte el funcionament del procés de distribució de material des de l'Estat.

Tot i que el president de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, no s'ha mostrat especialment bel·ligerant contra la gestió de Sánchez d'aquesta crisi sanitària, sí que ha denunciat lentitud a l'hora de distribuir el material. Per això, tot i que Galícia no és la comunitat on la situació és més greu, Feijóo ja va anunciar fa pocs dies una partida de 10 milions d'euros per comprar material sanitari. Igual que al País Valencià, on la Generalitat va comprar mascaretes, equips de protecció i guants per un valor d'11 milions d'euros. Ho va comprar a la Xina amb l'ajuda d'un empresari asiàtic del sector tèxtil que viu en aquesta comunitat.

Tot i la compra de tot aquest material sanitari, Illa ha admès que continuen treballant per fabricar-ne més amb producció pròpia. Així, ha admès que, per exemple, faran falta més respiradors dels 950 que ha comprat a la Xina. "Estem fent esforços per comprar-ne més i sobretot en territori espanyol", ha afirmat. Illa, de fet, ha explicat que "s'està treballant de manera intensa des de les enginyeries del país" per activar la producció de més material sanitari.

D'altra banda, aquest dilluns l'exèrcit també va demanar ajuda a l'OTAN per aconseguir material sanitari. Segons ha explicat el cap de l'estat major de la Defensa, Miguel Villarroya, van sol·licitar equips de protecció per a professionals sanitaris, respiradors i tests ràpids. "No sabem quan pot arribar", ha assegurat.