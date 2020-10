El govern espanyol no es planteja aixecar encara l'estat d'alarma a Madrid

El govern espanyol no es planteja, de moment, aixecar l'estat d'alarma declarat divendres a Madrid. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat en una entrevista a la Cadena SER que ho faran de seguida" que puguin però que abans cal haver abaixat la incidència acumulada de la pandèmia a la zona i situar-la per sota dels 200 casos per cada 100.000 habitants. "Idealment hauria d'estar a l'entorn de 100", ha apuntat, i ha considerat que, per tant, la frontera dels 500 que defensa Madrid no és suficient per poder prendre decisions. El ministre considera que no es donen les circumstàncies per aixecar l'estat d'alarma, com demanarà aquesta tarda la Comunitat.

Illa ha insistit que ara és moment de recuperar la "senda de la cooperació amb Madrid", però ha remarcat que no deixaran de fer el que calgui per protegir la salut pública. Ha explicat, també, que van decidir prendre el control a Madrid per la proximitat del cap de setmana llarg del 12-O, perquè van considerar que calia actuar amb rapidesa, i que ara recorreran la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM), que va anul·lar el confinament aprovat pel ministeri de Sanitat. "Calia actuar", ha defensat el ministre, que ha confiat que ara es recuperi el clima de col·laboració.

Pel que fa a Nadal, el ministre ha dit que cal prudència per veure com evoluciona la situació. Si la decisió es prengués avui, hi hauria "restriccions importants" amb grups reduïts i convivents estables, ha reconegut. També ha explicat que s'ha reforçat la vacunació de la grip, amb cinc milions de dosis addicionals, i ha fet una crida als col·lectius de risc a vacunar-se.