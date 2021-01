El govern espanyol recorre el toc de queda a les 20h de Castella i Lleó

Dos mesos i mig després de l'aprovació de l'actual pròrroga de l'estat d'alarma de sis mesos per fer front al coronavirus, les comunitats governades pel PP pressionen per tornar a obrir el meló al Congrés per modificar les restriccions. Fins al punt de desafiar el govern espanyol. Però amb una estratègia totalment contrària a la de la tardor passada, durant la segona onada. Si llavors la Comunitat de Madrid va oposar-se a aplicar noves mesures, com el confinament perimetral o el tancament de l'hostaleria abans d'hora, ara són Castella i Lleó, Andalusia i Galícia -també governades pels populars. les que abanderen una ofensiva per avançar el toc de queda fins a les 18h com ha fet França i tenir poders per decretar confinaments domiciliaris com va fer l'Estat el març passat.

Curiosament ha estat Castella i Lleó, que fins ara no havia fet massa soroll i intentava anar a la una amb el ministeri de Sanitat en la reacció a la pandèmia, qui ha decidit abanderar el xoc amb Salvador Illa. Tot i les advertències de la Moncloa, va decretar dissabte l'avançament del toc de queda a les 20h, una mesura que aquest diumenge el ministeri de la Presidència ha anunciat que recorreria per vulnerar el dret dels ciutadans i no estar acollit a l'actual estat d'alarma. En una nota de premsa, la Moncloa recorda que l'actual estat d'alarma va facultar als presidents autonòmics, com a autoritat delegada, a decretar el toc de queda entre màxim les 22h i les 7h, amb franges a la nit entre les 22h i les 00h i de bon matí entre les 5h i les 7h. "En fixar l'hora de començament de la limitació a les 20h, l'acord [de Castella i Lleó] infringeix nítidament la regulació mencionada, sense que tal infracció pugui negar-se acollint-se a les facultats de 'modulació'", assenyala el ministeri de Presidència.

L'opció d'avançar el toc de queda

De totes maneres, el ministre de Sanitat va avançar ahir dissabte des de Barcelona que s'obria a modificar l'hora del toc de queda nocturn. Al que va tancar de ple la porta va ser a decretar de nou confinaments domiciliaris. Considera que els poders que tenen els presidents autonòmics tenen actualment un ventall de possibilitats d'aplicar restriccions molt similar a la resta d'estats europeus. El cert és, però, que Espanya se situa poc a poc a la cua europea pel que fa la duresa de les mesures en el marc de la tercera onada. Sense anar més lluny, Portugal ha obligat el teletreball i ha tancat tots els comerços no essencials i no permet sortir del municipi. En llocs com Madrid, més enllà de l'avançament del toc de queda a les 23h a partir de dilluns i el tancament de l'hostaleria a les 22h, no hi ha més mesures que el confinament d'alguns barris i municipis, però no tots.

En una entrevista a El País aquest diumenge, Illa assegura que "les autonomies ja poden imposar el que d'altres autonomies anomenen confinar". Per al ministeri de Sanitat, actualment "ja hi ha eines legals suficients per doblegar la tercera onada". A diferència del març, quan l'executiu de Pedro Sánchez treia pit d'haver aplicat un dels confinaments més severs d'Europa, ara la Moncloa batalla per no haver de tornar a la situació d'aleshores. La situació econòmica hi té molt a veure. Llavors es va presumir d'haver activat un ampli escut social amb els ERTO. Però el govern espanyol veu com s'ha disparat la despesa i alhora no vol tancar l'activitat econòmica per no haver de compensar ni aturar el poc creixement del PIB previst per aquest 2021.