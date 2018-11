El govern espanyol vol acabar amb les pseudoteràpies als centres sanitaris

La ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo i el ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, han presentat aquest dimecres un pla per expulsar definitivament les pseudoteràpies dels centres sanitaris i centres de formació per "defensar la salut", en paraules de Carcedo. La ministra de Sanitat, en aquesta presentació del "Pla de protecció de la salut enfront de les pseudoteràpies", ha traslladat la seva preocupació perquè l'assistència a les pseudoteràpies no és residual. Segons la ministra, en al·lusió a una enquesta del Fecyt, ha asseverat que "quasi un 60% de la població assegura que l'acupuntura funciona" i "un 53% que els tractaments homeopàtics són efectius". I que, segons un baròmetre del CIS de febrer del 2018, "més d'un 6% de la població va assistir a un professional de l'acupuntura" i "quasi un 10% va visitar la consulta d'un homeòpata" ha explicat Carcedo.

La ministra, a més, ha manifestat que constaten que aquestes pseudoteràpies "poden tenir efectes negatius per la salut" de dues maneres: de forma directa, "perquè ho tinguin intrínsecament" i també de forma indirecta, per incentivar l'"abandonament" de la medicina tradicional.

Carcedo i Duque, en roda de premsa, han comunicat també que volen acabar amb la publicitat enganyosa i la promoció comercial de les pràctiques que no estiguin emparades pel coneixement científic, via Internet i Xarxes socials, actes o jornades. Per aconseguir-ho, Carcedo ja ha avançat que hauran de realitzar alguna "modificació" de la normativa actual, que anirà recollida en un Reial decret, malgrat que no han concretat quin tipus de restriccions establiran ni a quins mecanismes de control recorreran.

L'expulsió de les pseudoteràpies

La ministra ha matisat que, un dels mecanismes per expulsar les pseudoteràpies dels centres sanitaris, serà elaborar una sèrie de requisits que hauran de complir els centres per poder ser "considerats" així. Per tant, "allò que no respongui als requisits no podrà portar el títol de sanitari", ha sentenciat la ministra que ha assegurat que això s'usarà tant per a centres públics com privats. Preguntada pels periodistes per si perseguiran als "gurús" de la medicina que actuïn en un institut propi, Carcedo ha asseverat que "no podran publicitar que curen el càncer" per exemple, però que la gent a la qual produeixi "benestar" assistir a aquests "gurús" podrà fer-ho.

Duque ha explicat també que les pseudociències s'expulsaran dels centres formatius perquè, a parer del ministre, no es pot permetre que les universitats estiguin impartint matèries que no tenen un aval real. L'expulsió serà a través d'acords amb la comunitat educativa, comunitats autònomes i també amb col·legis professionals, de manera que no es promoguin títols propis i oficials sobre aquestes pseudoteràpies. Un informe de recomanacions servirà de guia a aquests centres per saber quines pràctiques o mètodes no es consideren amb coneixement i evidència científica suficient per a ser impartits als títols universitaris oficials de grau i màster.