Els 16 guàrdies civils de la tragèdia del Tarajal seran jutjats per homicidi imprudent

La titular del jutjat d'instrucció número 6 de Ceuta ha acordat continuar amb les diligències prèvies per preparar el judici oral contra els 16 guàrdies civils investigats per la seva actuació al Tarajal el 6 de febrer del 2014, quan 15 migrants van morir ofegats, després d'apreciar indicis que van incórrer en dos presumptes delictes d'homicidi imprudent i denegació d'auxili. En la resolució apunta que podrien haver "contribuït, cocausalment, a títol d'imprudència, en la mort per ofegament" i que podrien haver-los auxiliat però es van abstenir de fer-ho sense cap motiu justificat. També destaca que "no s'ha d'impedir l'entrada de persones migrants de qualsevol manera, sinó només d'una manera adequada a la protecció dels seus drets".

Les testificals, els informes pericials i les declaracions apunten que els agents van disparar pilotes de goma i pots de fum des de la platja ceutí del Tarajal al mar contra un seguit de persones que miraven d'arribar a Ceuta nedant, que van ser obligades a tornar al Marroc. No obstant això, quinze persones es van ofegar i unes quantes més van resultar lesionades. Des del seu punt de vista, "la premissa de partida" és que "les fronteres han de protegir-se, però sense deixar desprotegides les persones". "Les persones immigrants estaven sota el control de les forces de l'ordre espanyoles i els fets denunciats estan sens dubte sota la jurisdicció d'Espanya", raona la jutgessa.

Tal com remarca, si bé és cert que la protecció de la frontera s'activa davant els intents d'entrada il·legal al territori, per més difícil que pugui ser aquesta tasca, això no pot justificar que es recorri a pràctiques incompatibles amb els drets humans, ni pot donar lloc a sobreentendre, ni remotament, que les fronteres són zones d'excepció en relació amb aquests drets".

La magistrada ha donat deu dies al ministeri fiscal i a les acusacions personades perquè sol·licitin l'obertura del judici oral i formulin l'escrit d'acusació o arxivament de la causa o, excepcionalment, la pràctica de diligències complementàries.