El 2020 ha sigut l'any amb més mosquits tigre a Espanya

El 2020 ha estat l'any amb més mosquits tigre a tot Espanya. Segons ha enregistrat l'aplicació de Mosquito Alert , el nombre d'aquests insectes s'ha duplicat respecte a l'any passat. El projecte d'investigació Mosquito Alert, que va començar a recopilar dades el 2014, ha recollit 250 observacions confirmades de mosquit tigre entre octubre i novembre d'aquest any, 136 més que l'any passat. Els dos motius principals d'aquest augment són l'escalfament global i els canvis en la manera de viure durant el confinament, segons assegura e l codirector d'aquesta plataforma de ciència ciutadana , Frederic Bartumeus. Segons explica, darrere aquest fort increment hi ha "el clima i la conducta humana, que són els que proporcionen periòdicament punts amb aigua, on crien".



La temporada de mosquits ha arrencat amb una primavera especialment càlida i plujosa, seguida d'un estiu que, per sisè any consecutiu, ha registrat temperatures més altes del normal i precipitacions intenses a tota la Península. La calor estival permet que les larves es desenvolupin i es reprodueixin més de pressa sempre que disposin de llocs amb aigua. A més, l'escalfament global i la tardor temperada poden allargar l'estacionalitat i afavorir que estiguin actius durant més temps.



D'altra banda, es considera que el confinament ha tingut un paper rellevant en les dades que testifiquen l'abundància de mosquits. Segons l'entomòleg del CREAF i de Mosquito Alert Roger Eritja , " la prohibició de viatjar a les segones residències durant els mesos de març i abril podria haver afectat en el manteniment de jardins, piscines i terrasses, on es pot haver acumulat l'aigua que necessiten per multiplicar-se".

El projecte va destacar també una pujada exponencial el 2015. El professor de la UPF i codirector del projecte John Palmer ho explica: "El 2020 supera lleugerament el 2015, si bé els seus patrons han estat molt diferents". Aquest any les condicions climàtiques han estat favorables al mosquit de manera continuada des de la primavera, mentre que l'últim repunt va tenir lloc a l'estiu".