Un grup de 'hackers' ataca quatre hospitals catalans, entre els quals el Moisès Broggi

Un grup de hackers va atacar diumenge el sistema informàtic del Consorci Sanitari Integral (CSI) –un ens que agrupa quatre hospitals, entre els quals el Moisès Broggi i el Dos de Maig, sis centres d'atenció primària i dues residències de gent gran– i han demanat un rescat econòmic a canvi d'alliberar els servidors bloquejats. Segons ha avançat RAC1 i ha confirmat l'ARA, l'atac –que ha arribat en plena pandèmia del covid-19– tenia la intenció d'encriptar informació confidencial dels hospitals que integren el consorci com ara fitxes de pacients i treballadors, però no ha acabat afectant informació sensible.

L'objectiu del ciberatac ha sigut extorsionar el consorci per després obtenir un benefici econòmic. Tot i això, l'associació sanitària no ha cedit a l'amenaça i la qüestió ja està en mans de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Amb la col·laboració del CNI, l'agència està duent a terme el procés de restabliment de la normalitat a les infraestructures informàtiques, que s'anirà completant durant els dies vinents.

El director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Oriol Torrella, ha dit en declaracions a TV3 que es tracta d'un atac "molt dirigit". "Coneixien la víctima", ha apuntat Torroella. La investigació està en el seu punt inicial, però des de l'agència asseguren que els pacients dels hospitals no s'han de preocupar perquè els hackers no han accedit a les seves dades, només les han bloquejat, un fet que dificulta el funcionament intern dels centres.

Torroella també ha apuntat que aquests tipus d'atacs cada vegada són més freqüents: "És un nou model de negoci en què participen organitzacions amb una certa especialització". "És una tendència global en el mercat de la ciberseguretat", ha afegit.