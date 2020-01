El detingut per l'apunyalament a Ciutat Vella és també l'autor de les dues morts en una hora

Els Mossos d'Esquadra atribueixen les dues morts d'aquest dilluns a la tarda al districte de Ciutat Vella de Barcelona al detingut per l'apunyalament a la mateixa zona. Segons ha pogut saber l'ARA de fonts coneixedores del cas, els investigadors ja tenen proves que demostren que l'home està al darrere dels crims comesos en poc més d'una hora i a uns 800 metres de distància. El detingut per apunyalar dues persones, doncs, també passa a ser el presumpte autor de dos homicidis: el d'un home en l'incendi d'un pis i el d'una dona que va tirar al vestíbul d'un bloc. Els agents han pogut situar l'home a l'escenari de les dues morts i evidentment de l'apunyalament a tocar de la plaça Sant Jaume, on se'l va detenir gairebé in fraganti.

De la primera mort –es va trobar el cadàver d'un home després de l'incendi en un pis al carrer Portal Nou a les tres de la tarda–, els testimonis assenyalen el presumpte autor –ara detingut–, que va fugir de l'habitatge despenjant-se per la façana. La segona mort va ser en un portal del carrer Arc de Sant Vicenç, on es va localitzar el cos d'una dona amb un cop al cap. Tot apunta que el detingut va tirar la víctima daltabaix del seu pis fins al vestíbul de la finca i que li va robar, perquè portava documentació de la dona quan el van aturar després. Va ser la Guàrdia Urbana qui el va detenir a la plaça Sant Jaume, passades les quatre de la tarda, per haver apunyalat dues persones en un suposat robatori violent.

Un dels ferits per l'apunyalament va resultar crític i ara està estable dins un estat de gravetat. Continua ingressat a l'Hospital Clínic i és treballador de l'Ajuntament de Barcelona. El ferit forma part de l'àrea de comunicació del consistori i els seus companys han fet un tuit per donar-li ànims.

👋 El perfil de Twitter de l'Ajuntament el portem persones. Entre elles, un gran company que en aquests moments continua ingressat a l'hospital.



💪Enviem una forta abraçada a la teva gent. ♥️ T'estimem i t'esperem de tornada, David! — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) January 21, 2020

El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha elogiat aquest dimarts la "reacció immediata" dels agents de la Urbana que eren a la zona d'accés a l'Ajuntament perquè, segons ha dit, van impedir que el detingut pugés a un taxi i van immobilitzar-lo.

Ara els Mossos tenen temps fins aquest dijous per traslladar el detingut als jutjats, on es decidirà quina mesura preventiva se li aplica.