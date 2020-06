Illa: "Hi ha brots a tots els països, el virus està circulant"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, defensa que no es podrà estar tranquil fins que no hi hagi una vacuna o un tractament eficaç contra el covid-19, cosa que es preveu "amb prudència" per a la primavera de l'any que ve. "Hi ha un esforç sense precedents a nivell internacional per descobrir la vacuna, que s'haurà de produir en dosis altes, i algunes companyies ja es plantegen la producció a risc per fer-ne abans que estigui autoritzada", ha dit en una entrevista a RAC1. Illa també ha apuntat que a Europa els països s'han posat d'acord per comprar-ne conjuntament i repartir-ne de manera equitativa.

El ministre ha defensat que no es pot donar per fet que hi haurà una segona onada però que cal estar preparats per si passa. "Ho podem evitar si fem el que hem de fer", ha assegurat. En qualsevol cas, ha considerat que si vingués seria d'una intensitat més baixa, perquè ja es coneix com funciona el virus. "Tots els països hem arribat tard", ha admès. "Si s'hagués actuat abans és evident que s'haurien evitat xifres de contagis", ha reconegut. El ministre ha apuntat també que creu que el confinament no tornarà però que és una "arma eficaç" i que si fes falta es recuperaria de manera "quirúrgica". "Brots n'hi ha a tots els països, el virus està circulant", ha assegurat. El ministre ha afegit que hi havia molts models matemàtics que pronosticaven morts però que ell inicialment no pensava que serien tants.

El titular de Sanitat, que ha negat que tingui cap intenció de ser el candidat del PSC a la Generalitat –"ho serà Miquel Iceta", ha deixat clar– i també que pugui erigir-se com a vicepresident segon del govern espanyol per les tensions entre el PSOE i Podem, ha defensat que ara la prioritat ha de ser identificar ràpid els contagis. "Hem escurçat a 24 o 48 hores la notificació d'un cas des que hi ha símptomes", ha apuntat com a arma per aïllar positius. Ha recordat com a moments difícils la decisió de limitar els assistents a enterraments o el positiu de Fernando Simón. "Nosaltres sabíem que passaria un temps, però que un cop confinats tallàvem la transmissió", ha explicat, i ha negat que hagi presentat mai la seva dimissió o que algú li hagi demanat que ho fes.

Pel que fa a les crítiques sobre com s'han donat les xifres de mortalitat, Salvador Illa ha explicat que han anat donant les dades de morts amb diagnòstic confirmat i també de la monitorització de l'excés de mortalitat. Ha admès, però, que hi ha hagut ball de xifres i que això s'hauria de millorar. "En el pic de la pandèmia algunes comunitats autònomes van tenir dificultats per introduir les dades al moment", ha explicat.

Illa ha negat qualsevol voluntat recentralitzadora del govern espanyol i ha assegurat que el decret d'estat d'alarma era necessari per assolir el confinament, que ha sigut "l'arma més eficaç per controlar el virus". "No estic per recentralitzar res, però calia prendre aquesta mesura", ha defensat. El ministre ha dit, també, que el món del futbol "a vegades vol anar massa ràpid" però que ell va fer una videoconferència amb futbolistes com el blaugrana Gerard Piqué i hi va veure responsabilitat. També ha dit que hi ha hagut episodis de festes que s'han rectificat. Sobre la presència de públic, ha defensat que cal actuar "amb molta prudència".

També ha explicat que el ministeri està estudiant l'informe que diu que el covid ja era a Espanya el març de l'any passat. "D'aquest virus hi ha moltes coses que no coneixem", ha apuntat. Ha defensat que fins ara no hi ha hagut mutacions importants i que la immunitat està al voltant d'un any. També es diu, ha apuntat, que els contagis es produeixen durant els primers cinc o sis dies. "Els científics descobreixen coses cada dia", ha assegurat.