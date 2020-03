651x366 El pont Eiffel de Girona, popularment conegut com el pont de Ferro o el pont de les Peixateries, va ser construït per Gustave Eiffel i cia. el 1876 / DAVID BORRAT El pont Eiffel de Girona, popularment conegut com el pont de Ferro o el pont de les Peixateries, va ser construït per Gustave Eiffel i cia. el 1876 / DAVID BORRAT