Un terç dels infants de Catalunya seran pobres a finals d'any a causa del coronavirus

Un terç dels infants que viuen a Catalunya seran pobres a finals d'any a causa del coronavirus si no s'actua ja. Així ho ha alertat l'ONG infantil Save the Children, que en el document Infància en reconstrucció ha posat dades a la crítica situació actual: més de 17.600 nens podrien ser nous casos en situació de pobresa aquest 2020, cosa que elevaria la taxa del 28,6% actual al 34,6%. Unes dades que, avisen, no milloraran encara que l'economia espanyola i catalana comencin a remuntar. "El risc dels nens i nenes de caure en la pobresa no es redueix tot i que l'economia millori", diuen a l'informe.

Amb aquestes xifres, Catalunya retrocediria més de deu anys, s'aproximaria a la xifra que hi havia abans de la crisi del 2008 i se situaria a la cua d'Europa, només superada per Romania. "La pobresa infantil a casa nostra és crònica i no podem confiar que la mera recuperació després de la crisi del coronavirus acosti les taxes de pobresa infantil a la mitjana europea", afirma Emilie Rivas, responsable de polítiques d’infància de Save the Children a Catalunya.

Segons l'entitat, el risc de pobresa és molt més gran en les famílies monoparentals: el 50% de les llars amb un sol progenitor estaran en risc de pobresa, set punts més que ara. "L'economia familiar se sustenta amb un sol sou que, si cau, per exemple a causa de l’atur, té un impacte molt més gran sobre el total dels ingressos de la família", afirma l'informe, que també denuncia que sense mesures de conciliació eficients "les mares soles amb fills han hagut de fer mans i mànigues per conciliar la feina amb la cura dels fills i no sempre han pogut mantenir el seu lloc de treball".

Mesures que cal fer ja

Tot i que el panorama sembla força desolador, l'entitat creu que hi ha marge perquè la situació "no sigui tan descoratjadora". Això sí, cal actuar ja. Entre les mesures que demana Save the Children hi ha transformar la renda garantida de ciutadania (RGC) en una prestació per fill a càrrec. És a dir, proposen "reutilitzar" els 380 milions d'euros anuals assignats al pressupost del 2020 de la RGC per dissenyar un nou ajut destinat a les famílies que tenen uns ingressos anuals per unitat de consum per sota del llindar de pobresa severa autonòmic (7.320 euros).

Així, les famílies més vulnerables amb un infant a càrrec rebrien 200 euros mensuals, i s'afegirien 100 euros per cada menor addicional. La prestació, que funcionaria com a complement a l'ingrés mínim vital, podria arribar a reduir sis punts percentuals la taxa de pobresa severa infantil (d'un 13 a un 7%).

Per a aquestes famílies, també es proposa ampliar el programa d'ajuts per a despeses de primera necessitat: primer, perquè el programa sigui mensual; segon, per incrementar l'import; i, tercer, perquè es faci a través de targetes moneder, i no de transferència bancària.

També posen sobre la taula la necessitat de crear una prestació complementària d'habitatge i la creació d'una nova modalitat de situació d'emergència social per cobrar la RGC, durant cinc mesos, sense complir amb tots els requisits.