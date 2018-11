Les infermeres estudiaran fer vaga si l'Institut Català de la Salut no escolta les seves demandes

Les infermeres també estudien fer vaga si l'Institut Català de la Salut (ICS) no escolta les seves demandes. El sindicat SATSE, el majoritari del sector de la infermeria, es va reunir aquest dilluns amb els responsables de l'ICS per fer-los arribar les seves demandes. D'entrada, demanen recuperar les "retallades pressupostàries" que fa anys que encara no s'han revertit i actualitzar complements salarials que no es posen al dia des del 1985, ha explicat a l'ARA el secretari d'acció sindical de SATSE, David Carbajales.

Segons Carbajales, els responsables de l'ICS els han demanat 72 hores per estuciar "l'impacte econòmic" que tindrien les seves demandes a les arques de la Generalitat. "Segons el que ens diguin, ens plantegem fer una vaga paral·lela a la dels metges o fer-la la setmana següent", ha explicat el secretari d'acció sindical de SATSE. A finals de setmana, el sindicat preveu tornar-se a reunir amb els representants de l'ICS.

A banda de recuperar les retallades pressupostàries, el sindicat també exigeix a l'ICS que es "dimensionin les plantilles" i que es posi fi a la sobrecàrrega assistencial. Així, Carbajales critica que en determinades ocasions, un mateix professional del sector de la infermeria pot tenir agendades fins a "9 consultes" en una mateixa hora. Un problema que els metges també demanen que s'hi posi solució.

De fet, els responsables de l'ICS també s'han reunit amb el sindicat Metges de Catalunya aquesta setmana amb la vaga de metges d'atenció primària per a finals de novembre sobre la taula. Segons fonts del sindicat, la trobada ha estat una "primera presa de contacte" on han exposat les seves reivindicacions. "De moment, l'ICS no ha posat sobre la taula cap pla", exposen les mateixes fonts del sindicat. Els dos actors s'han citat per a properes reunions per tal d'intentar acostar posicions. El director gerent de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, va assegurar la setmana passada que plantejarien als metges un pla d'accions que serviria per aturar la vaga.