Restablerta la circulació ferroviària entre Calella i Sant Pol de Mar

La circulació ferroviària entre Calella i Sant Pol de Mar ha quedat restablerta a les 8.40 hores, segons ha informat Renfe. Els trens de la línia R1 i RG1 registren retards però recuperaran el seu horari de pas habitual progressivament.

A dos quarts de set s'ha tallat la circulació per l'atropellament d'una persona a l'entrada de l'estació de Sant Pol. Durant la incidència, Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre Pineda i Arenys de Mar. Els viatgers dels trens afectats han sigut traslladats a l'estació de Sant Pol i des d'allà han continuat el viatge per carretera.