Un investigador xinès assegura que ha modificat genèticament dues bessones

Un investigador xinès afirma que ha modificat genèticament dues bessones, nascudes fa un mes, segons informa en exclusiva l'agència AP. L'experiment, però, no ha estat publicat en cap revista científica ni n'hi ha cap confirmació independent. Si fos cert, vulneraria la legislació a Europa i els Estats Units. El científic He Jiankui, de la universitat de Shenzhen, ha assegurat en un vídeo a Youtube que va modificar l'ADN d'embrions de set parelles sotmeses a tractaments de fertilitat, dels quals només dos han estat concebuts fins ara. Assegura que el seu objectiu no és curar o prevenir malalties hereditàries sinó intentar reproduir la capacitat d'alguns individus de resistir a la infecció del VIH, el virus que provoca la Sida. També afirma que els pares de les nenes no volen ser identificats.

La revelació s'ha fet en una entrevista en exclusiva a l'agència AP, el dia abans de la inauguració a Hong Kong d'una congrés internacional sobre enginyeria genètica. "Sento una profunda responsabilitat no només per ser el primer, sinó per convertir-me en un exemple", ha dit He. "La societat decidirà quin és el proper pas".

Alguns especialistes han mostrat el seu absolut rebuig. "És inadmissible... un experiment amb éssers humans que no es pot defensar des de cap punt de vista ètic ni moral", ha dit Kiran Munsunuru, expert en genètica de la Universitat de Pennsylvania i editor d'una revista de referència.

Eric Topol, que lidera un centre especialitzat a Califòrnia apunta que "és molt prematur, ens enfrontem a la manipulació de l'ésser humà, és molt gros".