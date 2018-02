Investiguen el pallasso que es va posar un nas vermell al costat d'un agent de la Guàrdia Civil

El regidor d'ERC a Sant Joan de Vilatorrada Joan Pesarrodona s'ha negat a declarar aquest dimecres davant de la jutge de Manresa que l'investiga per desobediència durant les carregues policials de l'1 d'octubre a l'escola del municipi on es trobava. Pesarrodona, que és pallasso i actor de professió, es va fotografiar amb un nas vermell al costat d'un agent de la Guàrdia Civil durant els escorcolls a les conselleries d'Economia i Governació del 20 de setembre, una imatge que es va fer viral a les xarxes. Assegura que és per això que els agents van carregar al seu poble i que ara l'estan investigant.

540x306 Joan Pesarrodona ha sortit dels jutjats amb un nas vermell de pallasso / MAR MARTÍ/ACN Joan Pesarrodona ha sortit dels jutjats amb un nas vermell de pallasso / MAR MARTÍ/ACN

La Guàrdia Civil va presentar un informe als jutjats de Manresa atribuint al regidor un delicte d'odi i un de resistència. Però de moment la jutge no ha inclòs el document a la investigació i només atribueix a Pesarrodona un delicte de desobediència. El seu advocat assegura que l'acusació no té "cap base jurídica".

A la sortida dels jutjats, Pesarrodona ha assegurat que la Guàrdia Civil el va denunciar com a "represalia" per la fotografia del 20-S. Ha explicat que quan els agents van arribar davant de l'escola on es trobava l'1 d'octubre el van cridar dient-li "'famoset', vingui cap aquí!": "Vaig veure claríssim que anaven per mi", ha assegurat.

540x306 Unes 150 persones s'han concentrat davant dels jutjats de Manresa amb nassos vermells en suport al regidor d'ERC / MAR MARTÍ/ACN Unes 150 persones s'han concentrat davant dels jutjats de Manresa amb nassos vermells en suport al regidor d'ERC / MAR MARTÍ/ACN

Unes 150 persones s'han concentrat davant dels jutjats de Manresa per donar suport al regidor d'Esquerra amb un nas vermell al nas.