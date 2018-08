El jove abatut a Cornellà va dir que marxaria “al gran lloc que és allà dalt”

“Marxaré, si Déu vol, al gran lloc que és allà dalt”. És el missatge telefònic que va deixar a la seva dona el jove abatut dilluns a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Cornellà de Llobregat. És una de les proves que tenen sobre la taula els investigadors per esbrinar les motivacions de l’atacant i, segons fonts consultades, cada cop pren més força la idea que va actuar per una motivació personal. Els Mossos van mantenir ahir que el cas es continua tractant com un atac terrorista, però es van limitar a justificar-ho pel fet que ho porta l’Audiència Nacional. En canvi, la família de l’home mort va descartar que es tractés d’un assalt terrorista i el seu advocat va anunciar que estudien denunciar la policia catalana per una actuació “negligent”, encara que els Mossos van defensar que la resposta de l’agent va evitar “mals majors”.

Segons fonts pròximes a la família, el missatge telefònic del jove, en què s’intuïa que es volia treure la vida, va sorprendre la dona, que fins a aquell moment no havia tingut constància que la seva parella hagués tingut idees suïcides. La Cadena SER va avançar que durant l’escorcoll al pis de l’atacant els Mossos també van trobar un escrit de l’home que, segons els investigadors, es pot interpretar com una carta de comiat o bé com una reflexió religiosa i que apunta en el mateix sentit. Amb tot plegat, la fiscalia treballa amb la hipòtesi que el jove, de 29 anys i origen algerià, mogut per la vergonya que sentia per ser homosexual i no ser acceptat per la comunitat islàmica, es refugiés en la religió i acabés trobant en l’atac de dilluns una manera de treure’s la vida i intentar redimir-se des d’un punt de vista religiós. La seva parella -que dimarts de la setmana passada va firmar els papers del divorci- va declarar que l’home li havia confessat la seva orientació sexual recentment.

Tot i això, de moment no es descarta que es tractés d’un atac terrorista. El director general dels Mossos, Andreu Martínez, va insistir ahir que l’Audiència Nacional, que és competent per als fets de terrorisme, va assumir la instrucció per iniciativa pròpia. Malgrat tot, va admetre que es mantenen “totes les hipòtesis” obertes. També va explicar que es continua sense trobar antecedents policials ni problemes psiquiàtrics del jove abatut. Tampoc consta que cap organització hagi reivindicat l’atac a la comissaria de Cornellà.

Actuació “proporcional”

Un altre debat que es va obrir ahir va ser sobre la intervenció de l’agent que va matar l’home. Martínez va reiterar que l’actuació de la mossa d’esquadra que va abatre el jove va ser “correcta, proporcional, adequada i congruent amb la situació d’extrema gravetat que es va trobar”. Martínez va defensar que la “intervenció ràpida” de la policia va evitar que “no s’estigui parlant de mals majors”. També va explicar que l’home mort, que portava un ganivet i cridava “Al·là”, no va fer cas de les alertes de la policia, que li demanava que “s’aturés”. Segons Martínez, el jove “intentava consumar allò que havia anat a fer: cometre un atac contra una agent dels Mossos”. “Després de totes les prevencions, malauradament, i no és grat per a ningú, es va haver d’abatre la persona”, va afegir el director general de la policia catalana.

Però ahir l’advocat de la família de l’atacant abatut, David Martínez, va considerar “desproporcionada” l’acció de l’agent, que hauria matat l’home amb quatre trets, tres dels quals van impactar al cos, i més tenint en compte que, segons ell, el ganivet que portava no era “de grans dimensions”. Martínez també va atribuir l’actuació del jove a la seva situació personal i va explicar que el noi estava malament perquè s’havia separat de la dona i havia de marxar del pis. Una altra crítica va venir per part de la CUP. El diputat Carles Riera va lamentar que els fets a la comissaria de Cornellà haguessin acabat amb la mort de l’atacant, tal com va passar fa un any amb els autors dels atemptats a Barcelona i Cambrils. “La funció de la policia no és matar un delinqüent, sinó impedir que es cometi un delicte”, va assegurar Riera, que va mostrar la seva preocupació pel fet que es “normalitzin” les “execucions extrajudicials”.

La mossa relata els fets al jutjat

La mossa d’esquadra que va abatre el jove va declarar aquest dimarts com a investigada davant de la jutge de Cornellà que porta algunes de les diligències del cas -ja que el gruix de la investigació recau en l’Audiència Nacional-. Tot i aquesta condició, el director general dels Mossos va emmarcar la compareixença de la policia “dins l’absoluta normalitat”. La comitiva judicial també es va desplaçar a la comissaria de Cornellà per fer una reconstrucció dels fets, juntament amb la mossa que va disparar i el sergent que va presenciar els fets, a qui es va interrogar com a testimoni. En la seva declaració, segons va publicar El País, l’agent investigada va afirmar que tenia la sensació que el jove la “mataria” i que va evitar la punyalada empenyent la cadira de la recepció enrere. “El ganivet no anava a la taula, sinó cap a mi”, va descriure la policia del moment que l’home se li va abraonar a la finestra de la recepció, cosa que va fer que ella es refugiés en un passadís, avisés el sergent i cridés l’alto al jove, que va ignorar els avisos, abans de disparar.

Martínez, que va precisar que l’acció va passar “en segons”, va assegurar que les imatges de les càmeres de seguretat de la comissaria “constaten que l’actuació va ser proporcional” i que “s’ha d’emmarcar en una persona que entra amb la clara voluntat d’atacar i homicida”.

Entrada “final” dels Mossos al CITCO

Un any després que la Junta de Seguretat de Catalunya acordés que els Mossos d’Esquadra s’integressin al Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), l’òrgan estatal de coordinació antiterrorista, ahir es va posar en marxa el “tràmit final” perquè això sigui una realitat. El director general de la policia catalana, Andreu Martínez, va explicar que els Mossos s’incorporaran al CITCO “com a membres de ple dret”, malgrat que encara no s’ha fixat cap data. Tot i això, Martínez va subratllar que ara “s’ha arribat al compromís de tancar els serrells tècnics” per fer efectiva la integració dels Mossos al CITCO, una de les peticions més reclamades per la policia catalana. La incorporació es va concretar ahir en una trobada del centre estatal per l’atac a Cornellà, en què també es va acordar fer reunions diàries per intercanviar informació i dades policials.