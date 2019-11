L’assassí de Diana Quer seu al banc dels acusats més de mil dies després

El 22 d’agost del 2016 Diana Quer no va tornar a casa després de sortir durant les festes d’A Pobra (Galícia). Al cap de 1.176 dies d’aquella desaparició, l’acusat de segrestar-la i assassinar-la, José Enrique Abuin Gey, el Chicle, s’asseurà al banc dels acusats demà. De fet, ja ho havia d’haver fet el 28 d’octubre, però el judici es va haver de suspendre perquè no hi havia prou persones per formar el jurat popular. Alguns candidats hi van renunciar i només se’n van poder escollir 17 dels 20 necessaris. Aquest diumenge continuarà la tria i després començarà el judici.

Abuin va ser detingut per una altra agressió a una dona el desembre del 2017, va acabar confessant haver matat Quer i va portar la policia al pou on s’havia desfet del cos.

Els forenses, clau

L’acusat s’enfronta a una pena que va des dels 32 anys fins a la presó permanent revisable. La tesi de les acusacions és que Abuin va violar la noia i la va assassinar. Si queda demostrat s’enfrontarà a la condemna més greu prevista per la llei. La clau la tenen els forenses, que declararan al final del judici.