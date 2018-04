Un guàrdia civil reclama 5.000 euros al barceloní apallissat que li va recriminar que arrenqués una estelada

El 9 de desembre de l'any passat un veí de Barcelona va ser apallissat després de recriminar a quatre homes que despengessin una estelada d'un portal del barri de la Barceloneta. Els homes eren agents de paisà de la Guàrdia Civil de Lleó, desplaçats a la capital catalana. L'afectat va patir contusions a la cara, a les costelles i als ronyons i va denunciar un dels agents, que va ser identificat pels Mossos d'Esquadra, tal com va avançar l'ARA. Aquest dimarts s'ha celebrat el judici. El guàrdia civil ha negat els fets, ha assegurat que va ser el barceloní qui se li va encarar sense motiu i li ha demanat una indemnització de 5.000 euros. Tot i que els Mossos no van veure que presentés cap contusió quan el van identificar, el policia ha dit que va estar 45 dies de baixa per les lesions que li hauria provocat el veí de la Barceloneta, que demana una multa de 900 euros per a aquest agent i un altre company i una indemnització de 300 euros.

Després d'escoltar la declaració dels policies i del veí afectat, la fiscalia ha demanat l'absolució tant dels guàrdies civils com de l'home. Entén que no ha quedat provat ni el relat del barceloní –que coincidia amb la versió d'un dels mossos que han declarat al judici– ni el dels agents.

"Van estar una bona estona atonyinant-me"

El veí ha assegurat que en el moment que va recriminar als homes que haguessin arrencat l'estelada " no sabia que eren guàrdies civils", perquè no anaven uniformats. El primer que va fer va ser trucar al 112 i activar una patrulla dels Mossos. Els agents se li van encarar: "Em van dir que seria millor per a mi que marxés i que fes com si no hagués vist res", ha explicat l'home, que ha assegurat que els guàrdies civils el van rodejar, se li van abraonar i el "van estar una bona estona atonyinant".

El relat dels dos policies denunciats que han declarat al judici és totalment oposat. "No hi havia cap bandera", ha assegurat un d'ells. Els agents han explicat que estaven en un bar de la Barceloneta, que el veí va sentir dir-los que eren policies i que quan van marxar els va seguir pel carrer, els va insultar dient-los que "aquell no era el seu país i que marxessin". "Portàvem uns mesos a Barcelona i ja ens havien insultat altres vegades", ha dit un dels policies, que han declarat per videoconferència des dels jutjats de Lleó. Els agents han assegurat que en cap moment van colpejar el veí i han dit que va ser aquest home el que va acabar pegant un cop de puny a un dels policies i una puntada de peu a l'altre. El guàrdia civil que reclama una indemnització de 5.000 euros ha explicat que va patir una situació d'estrès arran de l'incident i que, entre això i les lesions, va estar 45 dies de baixa.

"Com fan altres delinqüents, es va tirar a terra per autolesionar-se"

Segons el veí, el guàrdia civil que "se li va tirar a sobre" i li va clavar diversos cops de puny a la cara va acabar marxant corrents. El mosso d'esquadra que el va identificar ha explicat que quan la seva patrulla va arribar a la zona alertada pel veí afectat, va perseguir l'agent, que es va posar a córrer i no "va fer cas" dels crits perquè s'aturés. Quan el va aconseguir aturar el guàrdia civil hauria mostrat una "actitud hostil": ""Idiotes, què us penseu, no sou policies ni sou res", li hauria dit a ell i al company. La patrulla el va reduir i li va demanar que s'identifiqués. "Llavors va fer una cosa que ja havia vist fer a altres delinqüents, va tirar-se al terra per autolesionar-se, i cridava «Em peguen, em peguen!»", ha explicat el mosso.

L'agent –que també reclama per un rellotge que li hauria trencat el guàrdia civil durant la reducció– ha assegurat que el policia feia pudor d'alcohol i ha ratificat la denúncia de l'afectat. El propietari de l'estelada arrencada també reclama l'import de la bandera.

Inicialment un altre guàrdia civil que acompanyava els acusats va admetre a la policia catalana que el company havia arrencat l'estelada, però avui no s'ha presentat al judici a declarar. Aquesta no ha sigut l'única incidència del judici. Tot i constar com a acusats i perjudicats, la funcionària dels jutjats de Lleó que gestionava la videoconferència dels guàrdies civils ha tallat la comunicació quan aquests han acabat de declarar, tot i que el judici continuava. La jutge ha hagut de tornar a trucar als jutjats. "Això és un judici", li ha recriminat mentre l'advocada d'un dels agents trucava al mòbil del seu client –que ja era al pàrquing a punt de marxar– perquè tornés a sala.