Peral i López, culpables del crim de la Guàrdia Urbana en un veredicte sense unanimitat

No hi ha hagut sorpreses. El jurat que ha jutjat el crim de la Guàrdia Urbana dona per bona la tesi de les acusacions i considera els dos processats, Rosa Peral i Albert López, culpables de l'assassinat de l'agent Pedro Rodríguez, parella de Peral, el cos del qual va aparèixer calcinat al maleter del seu cotxe, al pantà de Foix, el maig del 2017. Ara bé, no ha sigut un veredicte per unanimitat. Vuit dels nou membres del jurat s'han decantat per la culpabilitat de Peral i set per la de López.

Han sigut sis dies de deliberacions. El jurat es va aïllar en una sala de l'Audiència de Barcelona per determinar el veredicte dimecres passat al migdia, després que la recta final del judici s'accelerés per culpa de l'emergència del coronavirus. De fet, Peral, que ha donat positiu, ja va seguir l'última sessió per videoconferència i, de manera preventiva, s'ha recomanat al fiscal del cas i als advocats que es confinin a casa durant dues setmanes. L'acusada havia de seguir la lectura del veredicte per videoconferència des de l'hospital penitenciari de Terrassa, on està ingressada, i López, pel mateix sistema, des de la presó de Quatre Camins, però finalment no ha estat possible per dificultats tècniques.

Les acusacions demanen 25 anys de presó per a Peral i 24 per a López, així com una indemnització de 885.000 per la família de l'agent mort. Consideren que tots dos van idear un pla per assassinar Rodríguez, en una "diabòlica prova d'amor" després de reprendre la seva relació, en paraules del fiscal Félix Martín, que a la sessió d'aquest dilluns ha sigut substituït per la fiscal Elena Contreras a causa del confinament recomanat. Peral es declara innocent i culpa López d'assassinat. Assegura que va ser ell qui es va colar a casa seva i va assassinar Rodríguez i que ella va callar per por que fes mal a la seva família. López manté que l'assassina és Peral i admet que la va encobrir per una "lleialtat cega" per qui havia sigut la seva amant.

Aquestes són les claus del veredicte del jurat:

Un pla conjunt

Una trucada, el detonant

El jurat no s'ha cregut majoritàriament les coartades de Peral i López. Set dels nou membres del tribunal popular consideren que hi ha prou proves per pensar que els dos amants, que havien reprès la relació poques setmanes abans, van dissenyar un pla per posar fi a la vida de Rodríguez, que "obstaculitzava la seva relació". Peral va simular haver passat un dia ideal amb la víctima i la seva família l'1 de maig i quan van tornar a casa va activar el pla. El detonant, diu el veredicte majoritari, és una trucada de Peral a López i el fet que aquest, després, activés un telèfon de prepagament que havia adquirit pocs dies abans.

Assassinat amb traïdoria

Es van aprofitar de la despreocupació de la víctima

Segons considera el jurat, els dos acusats van esperar que la víctima es quedés adormida –el veredicte no resol si va ser a conseqüència d'algun calmant– per executar l'assassinat. Es van aprofitar que l'agent mort no s'esperava rebre l'atac, tenint en compte que dormia a casa "despreocupadament" després de passar un dia en família i que no s'esperava ser assassinat per la persona de qui estava "profundament" enamorat. Ja des d'aquell moment, diu el veredicte, Peral es va dedicar a difondre sospites sobre el seu exmarit, per intentar carregar-li les culpes del crim.

Però el veredicte no resol com va morir la víctima, que continuarà sent la gran incògnita del cas. Es deixa clar que Peral i López van participar d'alguna manera o altra en l'assassinat, "conjuntament, o almenys un d'ells amb l'anuència i col·laboració activa de l'altre", però no es conclou quin mètode van utilitzar, quina va ser l'arma del crim ni l'executor. El problema és que el mal estat del cadàver de la víctima, que va aparèixer carbonitzat al maleter del seu cotxe, va impedir als forenses concloure com havia estat assassinat. Només van poder establir que tenia marques compatibles amb un estrangulament, però no si eren anteriors o posteriors a la mort.

Construint una coartada

La manipulació del mòbil de la víctima

Els dos acusats no només haurien intentat construir una coartada culpant l'exmarit de Peral –el jurat considera provat que van portar el telèfon de l'agent mort fins a les immediacions de la casa de l'exparella de l'acusada per situar-lo allà la nit del crim–, sinó que també haurien manipulat de comú acord el telèfon de la víctima, mantenint-lo actiu les hores posteriors del crim per simular que continuava viu.

Segons el veredicte, els dos acusats també van intentar fer desaparèixer les proves del crim i per això van calcinar el cadàver de Rodríguez a l'interior del seu cotxe al pantà de Foix, on hi van calar foc.

La sentència

Tres testimonis acusats de mentir

Amb el veredicte del jurat a la mà, el president del tribunal haurà de redactar la sentència de culpabilitat d'assassinat amb traïdoria per a Peral i López. El pronunciament haurà de resoldre també la petició del fiscal, que va concloure que tres dels testimonis del judici havien mentit. Es tracta del pare de Peral, un veí de la dona i un superior d'ella i de López al cos, a qui el representant del ministeri públic acusa també d'encobriment. Si el jutge accepta la petició, se'ls investigaria en una causa separada i podrien enfrontar-se a una condemna d'un màxim de tres anys de presó.