El jutjat número 2 de Tarragona arxiva la causa contra les cinc persones investigades pel 3-O

El jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona ha arxivat avui la causa del 3-O que investigava els talls de carretera i les accions de protesta emmarcades en la vaga general convocada pels sindicats minoritaris el 3 d'octubre a la capital de la demarcació. L'esquerra independentista ha celebrat la decisió i ha demanat que s'arxivin totes les causes judicials relacionades amb l'1-O, en les quals estan investigades 124 persones. "Celebrem aquesta decisió com una victòria de la nostra línia política i antirepressiva", ha declarat el portaveu de l'esquerra independentista, Marc Mestre.

Segons l'advocat dels investigats, Carles Perdiguero, les diligències policials dels Mossos d'Esquadra es van efectuar de manera "tendenciosa per engrandir uns fets determinats i atribuir-los un caràcter de lideratge i organització que en cap cas havia existit". Així, el lletrat considera que l'arxivament del procediment es deu al fet que els agents no van ser "capaços de concretar cap tipus d'activitat delictiva". Entre els investigats hi havia els consellers de la CUP del consistori tarragoní, Laia Estrada i Jordi Martí, als quals se'ls atribuïa un suposat delicte contra l'ordre públic. Els regidors cupaires i Santi Fortuny es van negar a declarar davant del jutge el cinc d'abril, i sí que ho van fer dos dels cinc investigats en aquesta actuació judicial.

Segons l'avocat dels investigats, l'única resposta judicial possible era l'arxivament del procediment. "Cal veure per què s'estan obrint diligències policials, que no tenen cap tipus de base jurídica i l'únic que provoquen és un desgavell de persones declarant als jutjats", ha afirmat Perdiguero. El lletrat ha denunciat que l'atestat de la policia catalana "barreja tot el que va passar aquell dia" i ho atribueix a les persones investigades "amb un afany poc acurat" i de manera "absolutament gens aleatòria". A més, Perdiguero ha opinat que en la declaració als jutjats els mossos "no van ser capaços de concretar el tipus d'activitat delictiva". Per aquesta raó, els membres de l'esquerra independentista reiteren que es tracta d'una "criminalització" cap als moviments d'esquerres.

De fet, Jordi Martí, conseller de la CUP i investigat en aquesta causa, ha declarat que el seu arxivament denota que el que es buscava "no era penalitzar unes il·legalitats sinó estendre la por". En aquest sentit, ha destacat que tant si la vaga hagués estat il·legal com si no, l'haurien fet "igual". Martí insisteix que la vaga "és un dret bàsic que no té res a veure amb la legalitat". Per tot plegat, han reclamat que s'arxivin les causes que queden obertes al voltant de l'1-O, com ara el procediment pels aldarulls a la plaça Imperial Tarraco, en què les persones investigades estan acusades de lesionar presumptament gents de l'autoritat; pels fets del 8-N amb 39 persones ja citades a declarar o l'actuació relacionada amb els talls de carreteres del 23, 24 i 25 de març. En total, segons l'advocat, ara mateix hi ha 124 persones que estan investigades. Per a Perdiguero totes elles acabaran mereixent el sobreseïment i diu que cal reclamar el seu arxivament des del punt de vista jurídic.

La consellera cupaire i també encausada Laia Estrada ha exigit que les actuacions judicials es tanquin i les ha titllat “d'autèntics muntatges judicials i policials”. Estrada ha demanat a “l'aparell” de l'estat espanyol que deixi de “malbaratar els diners públics per perseguir el que li fa por, com és la gent organitzada i empoderada. “En comptes de perseguir la dissidència política les fiscalies haurien de perseguir la corrupció que inunda l'Estat herència directa del feixisme”, ha dit.