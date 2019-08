La llançadora del Parc Güell punxa

El carrer Praga, a dalt de tot del Guinardó, ha quedat petit. Al semàfor que el separa de Verge de Montserrat s’hi acumulen els autobusos urbans, els autocars plens de turistes i, des d’aquest abril, també els que fan de llançadores per comunicar la plaça d’Alfons X amb el Parc Güell. En alguns moments del dia es poden comptar fins a quatre autocars en filera. L’Ajuntament encara no ha fet el recompte del total de vehicles, però els veïns, que n’estan farts, es van distribuir per diferents franges horàries i, només entre les 10.45 i les 11.45 del matí, en van comptar fins a 34. De tots els autocars, els que més emprenyen els veïns són les llançadores que ha posat l’Ajuntament.

“És una frustració veure que la llançadora circula buida en moltes ocasions”, denuncia Montse Díaz des de dins de la seva botiga, que regenta des de fa 31 anys. I és que els turistes -que és a qui anava destinada la llançadora- s’estimen més utilitzar l’autobús urbà V19, que connecta ni més ni menys que la Barceloneta amb el Parc Güell. “Sempre ve ple de turistes i no hi ha espai per als veïns”, denuncia Enric Buscarons, president de l’Associació de Veïns del Baix Guinardó. “I no m’estranya! Si jo fos turista també el faria servir, és perfecte!”, sentencia.

Segons recorda, l’objectiu de crear els autobusos llançadora era, precisament, buidar de turistes els autobusos urbans. En el cas del 24, sembla que s’ha notat una mica, però el V19 arriba cada dia ple de turistes. “Ho vam mirar a Google i ens deia que havíem de venir amb aquest autobús”, explicava ja dins del parc una turista que n’acabava de baixar. Si hagués consultat Tripadvisor hauria trobat exactament la mateixa recomanació.

Però, encara que els turistes no usin la llançadora, aquest autobús -que és de franc per als visitants que ja duen l’entrada del parc- no para mai de funcionar. “Hi ha vegades que del Parc Güell a Alfons X baixa buit”, reconeix un dels treballadors de l’Ajuntament per guiar els turistes cap al nou servei.

“Hi ha marge de millora”

La nova regidora d’Horta-Guinardó, que, a més, és també la responsable de Mobilitat, Rosa Alarcón, va reconèixer a l’ARA que “hi ha marge de millora”. De fet, inicialment, hi havia quatre autobusos llançadora, però, després de veure el poc èxit i escoltar les queixes veïnals, van deixar-ho en tres. Aquests vehicles no paren de circular per connectar els dos punts. “Els tècnics van decidir que aquesta era l’opció menys dolenta, però, segurament, no és òptima”, va apuntar. Segons va explicar, quan tingui totes les dades i vegi l’ocupació de les llançadores, així com la dels busos urbans, el consistori prendrà mesures: “A finals de setembre decidirem si el servei llançadora es queda i, també, si busquem alternatives a la ruta”. La regidora va recordar que una de les primeres coses que va fer després d’assumir la regidoria va ser reunir-se amb els veïns afectats.

Alguns dels turistes consultats per l’ARA van explicar que si prefereixen fer servir l’autobús V19 en lloc de la llançadora és perquè per accedir a aquesta última cal tenir prèviament el bitllet d’entrada al parc. I molts dels turistes prefereixen comprar-les a les taquilles. Altres opten per fer un passeig sense entrar a la zona monumental.

Una altra de les queixes dels veïns és sobre la contaminació. Segons els havien promès, les llançadores havien de ser elèctriques, però, finalment, el model utilitzat té un motor híbrid. Com que l’últim tram del carrer Praga té un gran pendent, els vehicles acaben fent servir el motor dièsel. “Aquell compromís de l’Ajuntament va ser una trampa”, denuncia Buscarons.

Si l’Ajuntament acaba suprimint aquest servei o troba una ruta alternativa, els veïns del carrer Praga respiraran una mica més tranquils, però encara els quedaran els autobusos urbans i els privats que porten turistes d’altres municipis. Per desviar aquests vehicles, no s’hi pot fer res. L’altre carrer per accedir a Verge de Montserrat és Cartagena, i els veïns també estan farts dels autocars. En aquest cas, no hi ha llançadores però sí busos turístics. Els veïns afectats del barri ja han recollit signatures per manifestar “el rebuig al model actual de transport turístic i la millora del transport públic al barri”. Consideren que es tracta d’un “greu problema de contaminació i mobilitat” i demanen un model més sostenible.

Un problema similar es repeteix amb el 114, el petit autobús de barri que puja fins a les bateries antiaèries del turó de la Rovira, que s’han convertit en un dels llocs preferits per als turistes per gaudir de les vistes de la ciutat. Hi ha tan poques places que, sovint, els veïns es queden sense lloc.