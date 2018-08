Un equip de científics confirma l’existència de gel a la Lluna

Després d’anys investigant-ne la superfície, un grup de científics ha confirmat la presència de gel a la Lluna. L’han observat a les zones més fredes de les regions polars del satèl·lit: al pol sud, sobretot concentrat als cràters lunars; i al pol nord, de manera més dispersa. Totes dues són zones on les temperatures més càlides mai superen els -156 graus centígrads perquè, a causa de la inclinació de l’eix de rotació de la Lluna, la llum solar mai hi arriba.

Segons els investigadors, amb prou gel a la superfície, l'aigua dels primers mil·límetres es podria utilitzar com un recurs per a futures expedicions per explorar la Lluna. Seria, de fet, molt més fàcil d’aconseguir que l’aigua que s’ha detectat fins ara sota la superfície lunar. Els resultats s'han publicat a la revista científica 'Proceedings of the National Academy of Sciences'. Per a futures missions queda aprendre més sobre aquest gel, sobre com va arribar a aquestes regions i com podria interactuar amb la resta del satèl·lit.

L'equip que ha confirmat l’existència de gel a la superfície lunar ha estat liderat per Shuai Li, de la Universitat de Hawaii i Brown University, juntament amb Richard Elphic, del Centre d’Investigació Ames de la NASA a Silicon Valley, a Califòrnia. Les dades s'han extret gràcies a l'instrument Moon Mineralogy Mapper (M3), que la mateixa NASA va llançar en la primera missió de l’Índia a la Lluna, l’any 2008.