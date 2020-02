Els més grans de 70 anys, la població més fràgil al coronavirus

Quan veia a la televisió imatges de persones amb mascaretes i de la construcció d'un hospital en deu dies a la Xina, l'Anselm es posava les mans al cap. No era optimista. Els primers casos a Europa tampoc l'ajudaven a desfer-se de la impressió que li causaven aquelles notícies, i fa dues setmanes l'home de 89 anys va baixar a la farmàcia del costat de casa. Volia preguntar si havia de comprar mascaretes per protegir-se d'aquell virus "que sembla que ens mataria a tots, començant pels més grans". "I el farmacèutic em va dir que no. Que hi havia altres coses que feien més de mal a gent de la meva edat, com un refredat mal curat o agafar la grip", explica aquest veí del Raval de Barcelona.

Ara per ara, sembla que el patogen es contagia amb molta facilitat i que afecta persones de diferents edats. Entre les incògnites que ha sembrat la transmissió del Covid-19, n'hi ha dues que inquieten especialment la població: ¿el nou coronavirus pot afectar tothom de la mateixa manera? ¿La malaltia és tan semblant a la grip com es diu?

Un estudi epidemiològic publicat pel Centre Xinès pel Control i la Prevenció de Malalties, el més gran fet fins ara a partir de les dades d'uns 72.000 afectats al gegant asiàtic i avalat per l'Associació Mèdica Nord-americana, apunta que una bona part de les transmissions es donen en persones que tenen més de 40 anys. Ara bé, el risc més elevat de patir pneumònies o morir el presenten els més grans de 70 anys, els pacients més vulnerables a agafar infeccions respiratòries.

Els majors de 70 anys, la població més fràgil al coronavirus. / EDUARD FONELLS

Només un 5% dels pacients es consideren crítics i poden patir complicacions greus, com una insuficiència respiratòria o una fallida multiorgànica. De fet, l'índex de mortalitat del Covid-19 augmenta amb l'edat, segons l'estudi elaborat per l'organisme xinès. El risc entre les persones de 10 a 39 anys és molt baix (0,2%), i només comença a créixer a partir dels 40 anys (0,4%). L'augment és progressiu entre els 50 i els 59 anys (1,3%) i entre els 60 i els 69 (3,6%). Ara bé, el pic de defuncions es comença a donar entre els 70 i els 79 anys (8%), i es dispara quan els pacients tenen més de 80 anys (14,8%).

Aquestes consideracions parteixen de la incidència a la Xina, que ara està aconseguint contenir la SARS-CoV-2, on n'hi havia molts focus difusos i agressius. Per tant, la propagació i els efectes del patogen podrien ser diferents en uns altres sistemes sanitaris, menys col·lapsats i amb una incidència més baixa de la malaltia.

Els experts recorden que el contagi i la gravetat d'un virus són dues coses diferents. Ara per ara, ni totes les persones que s'infecten desenvolupen la patologia, ni les que la tenen tenen complicacions greus o moren. Els primers estudis constaten que un 80% dels casos manifesten símptomes gripals –febre, tos i mal a la gola– o una pneumònia lleu.

Però la incertesa ha motivat milers de consultes diàries al telèfon de Salut a Catalunya, el 061 CatSalut Respon, en menys d'una setmana. La majoria són per sol·licitar informació general sobre el coronavirus i els seus símptomes, així com les zones de risc de contagi. "Resolem dubtes a persones que ens traslladen por, tant si han viatjat com si no, o si han estat en contacte amb persones que havien fet estades en regions on hi ha brots", matisen fonts del servei.

Salut apel·la a la responsabilitat

A Catalunya, els tres primers casos confirmats són importats i en persones joves (dues de 22 anys i una de 36 anys). Cap d'ells té patologies prèvies i la seva simptomatologia és lleu, però és essencial vigilar els seus contactes més estrets i l'entorn més immediat, perquè es poden convertir en una font de contagi. Encara és més perillós si en l'entorn més immediat hi ha persones grans, el grup més exposat a l'epidèmia.

"És evident que la protecció s'ha de reforçar en aquells grups de població més fràgil per la seva edat i per la freqüència de complicacions de salut: persones grans, malalts oncològics i d'altres malalties respiratòries, i persones trasplantades o amb malalties cròniques cardiovasculars de base", explica a l'ARA la viròloga i catedràtica de microbiologia de la Universitat de Barcelona (UB) Rosina Girones.

L'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), que agrupa la majoria d'empreses i entitats del sector de l'assistència a la gent gran de Catalunya, no preveu desplegar de manera immediata mesures addicionals de protecció contra el coronavirus. "Ara mateix treballem amb el protocol de Salut. Totes les recomanacions que fem es basen en les directrius que marca el Govern", assenyalen fonts de la patronal.

Ara bé, i encara que ja han proporcionat tots els materials d'informació, prevenció i actuació als centres per mantenir una estratègia comuna amb els departaments de Salut i Afers Socials i Famílies, l'associació puntualitza que cada centre té autonomia per decidir aplicar mesures més concretes, com ara restriccions de visites, depenent de l'evolució de la malaltia al país.

Les orientacions del departament de Salut no inclouen limitacions d'aquesta mena. "Confiem que si per responsabilitat els ciutadans no visiten o s'acosten als familiars si tenen grip, amb més raó ho evitaran si han viatjat en una zona de risc, presenten símptomes o creuen que han estat en contacte estret amb algú que compleixi aquests requisits", argumenta a l'ARA la gerent de Processos Integrals de Salut, Assumpta Ricart.