Els manters transformen la seva botiga en un taller per cosir mascaretes i bates mèdiques

La solidaritat es multiplica arran de l'emergència sanitària pel coronavirus i els manters no es queden enrere. El Sindicat Popular de Venedors Ambulants i la marca Top Manta han reorientat l'activitat per combatre la falta de material de protecció i han transformat la seva botiga al barri del Raval de Barcelona en un taller on fabriquen mascaretes, bates i gorros per al personal mèdic. La iniciativa, en marxa des d'aquest dimarts, es fa en paral·lel a la creació d'un banc d'aliments, amb el qual recullen i reparteixen menjar per a les famílies dels seus companys que, a causa del confinament, no poden vendre al carrer.

"Vam estar pensant com podíem aportar el nostre gra de sorra en aquesta crisi i molts som costurers, així que vam pensar en cosir teles que ja teníem per fer-ne mascaretes", explica a l'ARA Aziz Faye, portaveu del sindicat. Ja n'han fabricat unes 500 i les primeres les van distribuir entre els manters que no tenen recursos i necessiten protecció, però també s'han sumat a la iniciativa que va engegar l'empresa de gorros quirúrgics Robin Hat, de Rubí, i l'Ajuntament de Sentmenat (Vallès Occidental), i que ja compta amb milers persones voluntàries per cosir a tot l'Estat.

Una desena de persones i vuit màquines de cosir industtrials ja estan en marxa, respectant les distàncies i mesures de seguretat, però ja s'està pensant en ampliar l'equip en un altra local que s'habilitarà a mesura que es vagin rebent més teles. Els manters confien que a través de l'Ajuntament de Barcelona també puguin distribuir el material que produeixin als hospitals de la ciutat. "En aquest moment hem d'estar units i sumar forces per afrontar la crisi", afirma l'Aziz.

Els esforços també s'han sumat per ajudar els membres del col·lectiu, que és un dels més perjudicats per la pandèmia. Molts venedors ambulants es van quedar sense feina després del macrooperatiu policial que els va fer fora del passeig Joan de Borbó l'estiu passat, i ara les mesures de l'estat d'alarma els han dificultat encara més la feina. "Hi ha gent que depenien del carrer per subsistir i que ho està passant molt malament, per això vam veure la necessitat de crear un banc d'aliments per distribuir-los entre els companys", explica l'Aziz.

Menjar per a una trentena de famílies al dia

La setmana passada van fer una crida a les xarxes socials per donar aliments o diners per poder comprar-los, i la resposta ha sigut molt positiva: només el primer dia ja van anunciar una entregar d'aliments per valor de 2.200 euros. Un equip de deu manters s'encarreguen de recollir o comprar els aliments i portar-los directament a casa de les famílies, i també han habilitat la botiga al Raval com a punt de recollida per als que viuen a prop. Segons l'Aziz, distribueixen a una trentena de famílies al dia, i el sindicat anunciava dimecres que ja havien arribat a 300 persones.

651x366 Un membre del Sindicat Popular de Venedors Ambulants amb carros plens d'oli i llet per a les famílies dels manters / JOEL KASHILA Un membre del Sindicat Popular de Venedors Ambulants amb carros plens d'oli i llet per a les famílies dels manters / JOEL KASHILA

L'únic problema amb el qual s'han trobat, tal com denuncia el portaveu, és que la policia ha aturat i fet tornar cap a casa a persones que anaven a buscar o portar menjar. "Això ens dificulta la feinadavant d'una situació "excepcional", lamenta. Lamine Sarr, membre del col·lectiu, reflexionava fa dos dies a Instagram, en una videotrucada amb el col·lectiu 'Casa Nostra, Casa Vostra', que els manters han de fer front a "moltes corones: no només el coronavirus, sinó també la coronagana, que mata".