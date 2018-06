Un mes de legalitat per als nàufrags de l’‘Aquarius’

El govern espanyol donarà un permís temporal d’un mes de durada als 629 nàufrags que avui han d’arribar al port de València a bord de l’ Aquarius i dels dos vaixells militars italians que l’escorten. El ministre de Foment, José Luis Ábalos, responsable dels ports espanyols, va explicar que després d’una penosa travessia de gairebé 1.500 quilòmetres i de nou nits al mar, quan trepitgin Espanya tindran “una autorització especial d’un mes i a partir de llavors se’ls tractarà d’acord amb la legalitat espanyola”. En aquest temps podran presentar les demandes d’asil o al·legar que demanen quedar-se a Espanya per raons humanitàries especials. El govern de Pedro Sánchez ha reconegut que no descarta que alguns acabin en centres d’internament d’estrangers (CIES) o siguin expulsats del país. Però això vindrà després. De moment, avui seran els protagonistes d’un gran dispositiu d’acollida, amb fins a 2.320 persones implicades, que tindrà recorreguts diferents per als menors no acompanyats, les dones embarassades, els ferits i malalts i els adults que es trobin millor.

“És esfereïdor veure aquestes persones en aquest llarg viatge: ja porten set dies al mar i han passat per condicions terribles a Líbia, i s’està allargant el seu patiment. També és impressionant la seva resiliència”, deia ahir David Beversluis, el metge de bord de l’ Aquarius. I lamentava que no poden fer la seva feina: “Divendres es van localitzar dues pasteres a la zona de rescat i nosaltres hauríem d’haver estat allà, però estem recorrent una gran distància fins a Espanya”.

Després de la reunió de divendres dels caps de govern de França, Emmanuel Macron, i Itàlia, Giuseppe Conte, París s’ha ofert a acollir els migrants de l’ Aquarius als quals es reconegui la condició de refugiats.

Mentrestant, el ministre d’Interior d’Itàlia, l’ultradretà Matteo Salvini, ha dit que les embarcacions humanitàries Lifeline i Seefuchs, que són davant de les costes de Líbia, rebran el mateix tractament que l’ Aquarius. En un missatge a Facebook les acusa, com a la resta d’ONG, d’estar “a l’espera de carregar els éssers humans abandonats pels traficants de persones”. No és el primer cop que Salvini i altres polítics italians acusen les ONG de fer de “taxis” per als traficants de persones.

986 rescatats al sud d’Espanya

Mentre l’atenció política i mediàtica està centrada a València i en l ’Aquarius, la frontera sud d’Espanya s’està convertint en un nou escenari del drama del Mediterrani. Almenys quatre persones van morir divendres a l’estret de Gibraltar en una jornada que va posar a prova els equips de Salvament Marítim: entre divendres i dissabte van rescatar un total de 986 persones en 69 pasteres, entre l’Estret i el mar d’Alborán, que van ser traslladades a Tarifa. Dissabte van trobar 107 persones més en dues embarcacions que van portar als ports d’Almeria i Motril. També hi havia criatures petites i dones embarassades entre els nàufrags. Segons l’ACNUR, gairebé 13.400 persones han arribat a Espanya per mar aquest 2018, una xifra que s’aproxima a les més de 15.000 arribades a Itàlia.