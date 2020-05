De sis milions a un milió de vehicles: la caiguda més forta del trànsit va ser la quarta setmana de confinament

La caiguda del trànsit als accessos de Barcelona va ser sobtada i evident des de la primera setmana de confinament per l'estat d'alarma. Però el confinament total, la tercera i la quarta setmana, va derivar en més disminució d'entrades i sortides de cotxes: fins al 78,9% diari en els accessos a la capital catalana. Durant la quarta setmana de confinament (del 4 al 10 d'abril), van circular-hi 957.151 vehicles en dies laborables, un 84,1% menys que els 6.021.420 vehicles que hi circulaven la setmana prèvia al confinament, que el departament de Trànsit pren com a referència, la del 6 al 12 de març.

Així ho indica un informe estadístic per setmanes de la Generalitat al qual ha tingut accés el diari ARA, que analitza el trànsit en 28 carrils d'entrada i 30 de sortida de la ciutat, entre ells la C-31, la C-32, l'A-2 i la C-58, entre d'altres. L'informe mostra que durant la quarta setmana de confinament van circular per Barcelona 194.242 cotxes per dia de mitjana, una reducció d'un 78,9% diària en dies laborables, que va arribar al -91,6% durant el cap de setmana, amb 59.508 vehicles per dia.

La quarta setmana de confinament van circular un 1,3% menys de vehicles diaris en laborables que la tercera i un 14,6% menys durant el cap de setmana. És a dir, les xifres van ser similars a les del mateix nivell de confinament.

Les xifres de la cinquena setmana (11-17 d'abril), en canvi, són més semblants a les de la segona, ja que va ser la primera de relaxament del confinament total. La mitjana de trànsit diari en dies laborables, tanmateix, no va ser gaire alta: 306.749 vehicles per dia, una reducció del 66,7% respecte a la setmana prèvia al confinament i un augment de l'11,8% respecte a la segona setmana, amb la qual la compara el departament. La cinquena va ser la setmana amb més circulació acumulada en dies laborables des que va començar l'estat d'alarma, amb 1.740.277 vehicles.

Pel que fa a la sisena setmana de confinament, del 18 al 24 d'abril, es va registrar un increment del 3,5% respecte a la sisena en dies laborables, amb 76.026 vehicles diaris, i del 19% els caps de setmana, xifra que va seguir augmentant la setena setmana, un 5,8% amb una mobilitat de 80.462 cotxes diaris, la major registrada en cap de setmana durant el confinament. Durant els dies laborables de la setena setmana de confinament van circular 361.575 vehicles de mitjana diària fins a arribar als 1.691.580, un 2,8% menys que la setmana anterior. Els caps de setmana, en canvi, van circular un 5,8% més de cotxes per dia, 80.462, la xifra més alta de mobilitat mitjana en cap de setmana des que va arrencar l'estat d'alarma.

Totes aquestes setmanes comencen en dissabte i acaben en divendres perquè aquesta és la manera de mesurar-ho que ha adoptat el departament partint del dissabte 14 de març, dia en què va començar l'estat d'alarma. L'increment més sobtat s'espera per a la vuitena setmana, que va començar el dissabte passat i coincideix amb la desescalada, "fins a arribar a la normalitat de manera gradual", explica el responsable de Gestió del Trànsit, Lluís Serrano, que adverteix que la reducció s'ha donat de manera molt més significativa en cotxes lleugers –és a dir, turismes i motos– que en pesats.