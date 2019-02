Insults, cassolades, pancartes en contra, galledes d’aigua, embotits de porc a la porta i concentracions de l’extrema dreta amenaçadores. Són algunes de les vexacions que van haver d’aguantar, durant mesos, els veïns de la comunitat musulmana de Nou Barris, a Barcelona, quan van expressar el seu desig d’obrir una mesquita al carrer del Japó. Van ser mesos de molta tensió, recorden els veïns. Però ara, gairebé un any després que es posés en marxa la mesquita, la situació ha canviat molt. “Fins i tot hi ha veïns que ens han vingut a demanar perdó per la seva actitud”, assegura Mohamed Arbiine, un dels responsables del centre.

Durant mesos l’Ajuntament i el teixit associatiu de la ciutat van mediar en el conflicte, que va acabar a mans de la justícia per delictes d’incitació a l’odi. “Els veïns que protestaven deien que no se’ls havia consultat a ells, però és que no cal permís per exercir un dret; i, a més, el projecte complia tots els requisits legals”, assegura Lola López, comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat a l’Ajuntament de Barcelona. “La mediació va ser un aprenentatge per a tots, perquè aquesta comunitat vivia al barri i els altres veïns també, però no es coneixien entre si”, explica López.

Els responsables del centre asseguren que ara la comunitat se sent acceptada i que ells també han “après de les crítiques”. “Som en un país laic i cadascú pot creure en el que vulgui, però cal saber què molesta i què no i respectar les crítiques; a més, entenem que quan no es coneix una cosa la primera reacció sigui la por”, reconeix Arbiine. “El debat sobre la mesquita va obrir les portes a l’entesa i ha fet partícips els veïns musulmans en espais del barri com la festa major i les seves pròpies festivitats”, afegeix López, que assegura que hi va haver associacions que es van implicar en la integració d’aquests veïns des del primer moment.

És el cas de la Xarxa 9 Barris Acull. Lourdes Ponce va fer de mediadora fa un any i coincideix a dir que les relacions han millorat tot i que encara queden algunes reticències per vèncer. “Encara tenen algun problema amb alguns dels veïns del mateix bloc, que els continuen fent la vida impossible”, explica Ponce, que afegeix: “De fet, hauríem de premiar la paciència dels usuaris de la mesquita perquè si la convivència és bona és perquè ells han aguantat de tot”. El conflicte va fer que la Fiscalia acabés decretant ordres d’allunyament per protegir els usuaris de la mesquita. “Vam haver de fer entendre que el que només eren protestes quan el centre de culte encara no havia obert va passar a ser mòbing contra un dret fonamental en el moment que aquesta gent anava al centre a resar: era incitació a l’odi”, aclareix López.