Episodi de contaminació a la conurbació de Barcelona

Medi Ambient ha activat aquest matí un episodi de contaminació després de tres dies en situació d'avís preventiu. Tot i que la pol·lució no ha augmentat en les últimes hores, sí que s'ha mantingut per sobre dels nivells permesos de forma persistent en diverses estacions de Barcelona. En el cas que els nivells de partícules superin durant més de tres dies seguits el límit permès en més d'una estació, la normativa preveu que s'hagi de passar d'avís preventiu a episodi de contaminació.

En concret, aquest llindar s'ha superat a les estacions de l'Eixample de Barcelona i del Poblenou, on en els últimes tres dies la mitjana de 24 hores de les partícules PM10 s'ha situat persistentment per sobre del límit permès de 50 micrograms per metre cúbic d'aire.

651x444 Així ha evolucionat el nivell de partícules a l'Eixample de Barcelona els últims dies Així ha evolucionat el nivell de partícules a l'Eixample de Barcelona els últims dies

⚠ Declarat l'episodi per alta contaminació de material particulat (PM10) a la conurbació de Barcelona. https://t.co/9utW8uEtRF #airenetcat pic.twitter.com/xkg8jTBOYB — Medi ambient (@mediambientcat) February 28, 2019

Des de divendres passat cada dia hi ha superacions del límit permès de partícules en un o altre lloc de Catalunya, no només al voltant de Barcelona, sinó que ciutats com Sabadell, Reus, Lleida, Girona, Manlleu o Granollers també han arribat a tenir mitjans de 24 hores de partícules per sobre del límit permès.

Malgrat l'episodi no s'activaran restriccions de trànsit per ara. La normativa contempla que les restriccions només entraran en funcionament quan l'episodi de contaminació estigui relacionat amb el diòxid de nitrogen, i per ara els nivells d'aquest contaminant no ha superat el nivell permès. Avui el NO2 està pujant més que els últims dies, aquest matí ha arribat fins als 140 micgrograms per metre cúbic d'aire a l'Eixample, encara per sota del llindar de 200 que n'és el límit.

Demà igual o pitjor

Els models de previsió de contaminants fan pensar que la situació no millorarà demà, sinó que més aviat podria empitjorar, sobretot a la tarda coincidint amb l'operació sortida del cap de setmana. Segons les previsions del sistema CALIOPE del Barcelona Supercomputing Center, demà a la tarda els nivells de partícules fins i tot s'enfilaran encara més que avui a Barcelona.

651x366 Previsió de partícules PM10 per demà a les 10 de la nit segons el sistema Caliope Previsió de partícules PM10 per demà a les 10 de la nit segons el sistema Caliope

La setmana que ve canviarà el temps, s'acabarà l'anticicló, i tot i que no és gaire clar que hagi de ploure en moltes comarques sí que entrarà vent que remourà l'atmosfera i evitarà concentracions de pol·lució tan altes com les dels últims dies.