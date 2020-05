El perillós cicló 'Amphan' amenaça l'Índia i Bangladesh

Una potent borrasca tropical gestada al nord de l'oceà Índic amença amb provocar greus complicacions en algunes regions de l'Índia i de Bangladesh de cara als pròxims dies. A hores d'ara, la pertorbació encara està en desenvolupament, però els models de previsió fan pensar que durant els pròxims dies s'enfortirà fins a assolir la categoria 3 en una escala de 5.

El cicló podria tocar terra de cara a dimecres amb vents sostinguts de 150 km/h i ratxes de fins a 190 km/h. Tot i que la incertesa en el pronòstic encara és alta, el més probable és que el cicló toqui terra entre l'est de l'Índia i Bangladesh, de manera que ciutats com Calcuta o Dhaka, i també regions costaneres de la regió d'Orissa, en podrien rebre els efectes de forma important.

Un dels factors que afavorirà l'enfortiment del cicló és la temperatura del mar, que al golf de Bengala es mou entre els 30 i els 31 graus, és a dir, un grau per sobre del que sol ser habitual. Les aigües són càlides fins a força profunditat, fet que suposa una gran dosi d'energia perquè borrasques tropicals com l' Amphan es desenvolupin amb força.

El cicló arriba només un any després que al nord de l'oceà Índic hi hagués la temporada més activa de borrasques tropicals des que es tenen dades. El 2019 va ser un any especialment actiu a la zona, i el mes de maig es va produir el potent cicló Fani, que va provocar 89 víctimes mortals i unes pèrdues econòmiques xifrades en 8.000 milions de dòlars. Orissa va ser la regió més afectada per aquest cicló de categoria 4, que va ser en el seu moment el més important a la zona des del 1999.

Cyclonic storm AMPHAN lies over South-East Bay of Bengal. To intensify into very severe cyclonic storm by 18th May and cross West Bengal and Bangladesh coast by 20th evening pic.twitter.com/uYcijKCbFG