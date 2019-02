Arriba la Candelera: s'allargarà gaire l'hivern?

Aquest dissabte és el dia de la Candelera, punt d'inflexió de l'hivern per excel·lència. La dita diu que “si la Candelera plora el fred és fora; si la Candelera riu, el fred és viu”. La tradició s'estén a altres països: demà és també el dia en què la marmota Phil surt a fer la seva predicció per a la resta de l'hivern als Estats Units.

Més enllà de dites i tradicions, com pinta la resta de l'hivern? A curt termini tindrem una entrada d'aire fred potent. Entre diumenge i dilluns la temperatura serà entre 4 i 7 graus més baixa que avui, de manera que l'ambient suau d'aquest divendres no serà una tònica dels pròxims dies.

La setmana que ve començarà amb més calma, i això afavorirà nits i matins gèlids, però en canvi migdies agradables en general. Ha passat més d'un mes des del solstici d'hivern, i ara el sol ja comença a escalfar amb més força. La setmana que ve també hi haurà una relativa treva pel que fa a les nevades al Pirineu. Entre dijous i divendres podrien arribar noves borrasques actives a la serralada, però res fa pensar que la setmana que ve hi hagi d'haver tantes nevades ni tan abundants com les dels últims deu dies.

A llarg termini, però, els models de tendències coincideixen a assenyalar que el febrer pot ser un mes en què continuïn circulant moltes borrasques i sistemes frontals pel centre i el sud d'Europa. Tant el model de predicció mensual del Centre Europeu de Predicció com el de l'agència nord-americana NOAA dibuixen un febrer amb més precipitacions del normal en molts punts de la península Ibèrica, especialment a Galícia i al Cantàbric.

651x366 Anomalies de precipitació previstes per al febrer segons el Centre Europeu de Predicció / COPERNICUS -ECMWF Anomalies de precipitació previstes per al febrer segons el Centre Europeu de Predicció / COPERNICUS -ECMWF

Aquest seria un escenari en què les nevades continuarien caient de forma abundant al Pirineu Occidental, sobretot al vessant nord de la serralada, però en canvi també és un escenari en què hi hauria poques possibilitats de borrasques allevantades, i per tant poques opcions de pluges abundants i extenses a bona part de Catalunya. Si es compleix a grans trets aquesta previsió el febrer podria ser fins i tot una mica més sec del normal a prop de la costa, mentre que les precipitacions caurien sobretot a l'oest. Una cosa similar al que està passant precisament aquest divendres. També seria en aquest cas un febrer amb força situacions de tramuntana i de mestral.

Pel que fa a la temperatura, els models de previsió estacional no dibuixen tendències clares de cara al mes vinent. A curt termini tindrem una potent entrada d'aire fred, i la setmana que ve començarà amb diverses nits amb glaçades extenses, però en canvi globalment la primera part del mes s'entreveu suau per a l'època, amb escasses opcions de cap més entrada d'aire fred important i força dies amb temperatura per sobre del que tocaria per ser encara el febrer.

651x366 Anomalies de temperatura previstes per al mes de febrer / NOAA Anomalies de temperatura previstes per al mes de febrer / NOAA

Aquests dies ha entrat amb força als mitjans de comunicació el terme 'vòrtex polar' com un factor que pot acabar desencadenant situacions de fred molt brusc, com la que ha afectat els últims dies l'Amèrica del Nord. El debilitament del vòrtex polar ha obert la porta els últims dies a fer que el fred àrtic hagi escombrat bruscament el Canadà i alguns estats dels Estats Units. Què passarà en aquest sentit les pròximes setmanes? L'escenari més probable de cara a les setmanes vinents és el d'un retorn a la normalitat, amb un vòrtex polar més potent i per tant amb menys possibilitats que el fred àrtic s'escapi cap a latituds més baixes.