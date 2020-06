Les pluges de Barcelona han quadruplicat les de Londres aquesta primavera

El 2020 és fins ara un any realment atípic, també pel que fa a la meteorologia. Aquesta setmana el servei meteorològic britànic (Met Office) ha anunciat que el mes de maig ha sigut el més assolellat que s'ha mesurat mai al Regne Unit. De mitjana hi ha hagut 266 hores de sol, una dada que supera la de l'anterior rècord de 265, del 1957. També ha sigut un maig extraordinàriament sec a Anglaterra, on de mitjana només hi ha plogut un 17% del que és habitual.

A Catalunya la primavera ha sigut excepcionalment plujosa. Aquest dimarts el cap de climatologia del Meteocat, Marc Prohom, anunciava que l'Observatori Fabra de Barcelona havia batut el rècord de pluja de la primavera meteorològica, que inclou els mesos sencers de març, abril i maig. Al Tibidabo s'hi han acumulat 349,5 l/m2, més del doble del que sol ploure en una primavera normal. Al centre de Barcelona la pluja no ha sigut tan abundant, però al Raval s'han acumulat 323 l/m2.

Si es comparen les pluges de Barcelona amb les de Londres, el resultat és que la capital catalana ha rebut quatre vegades més precipitació que l'anglesa. A l'aeroport de Heathrow tan sols s'hi han acumulat 83 l/m2 aquests últims tres mesos.

Les dades del conjunt de la primavera climatològica també dibuixen un rècord d'hores de sol al Regne Unit, on n'hi ha hagut de mitjana 626, moltes més de les que constaven com a rècord des del 1948: 555. En el cas de Londres, aquestes dades encara s'accentuen més. L'observatori de l'aeroport de Heathrow ha registrat 692 hores de sol.

Amb dades des del principi dels anys 70, mai abans Londres havia tingut una primavera més assolellada que la de l'Observatori de l'Ebre: enguany ha passat i amb una diferència important de més de 60 hores. La dada és especialment xocant si es té en compte que alguns anys Tortosa ha arribat a tenir una primavera amb gairebé 700 hores de sol més que Londres.

A Londres també ha fet més sol que a Barcelona, però en aquest cas hi ha un altre precedent, el del 1990. En total, l'Observatori Fabra ha tingut 685 hores de sol els últims tres mesos, el de l'Ebre 631, mentre que a Heathrow s'ha arribat a 692.