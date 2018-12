Comença l'hivern: què és el vòrtex polar i per què cal estar-ne pendents?

Aquest divendres a les 11 i 23 minuts de la nit començarà l'hivern i, com sempre per aquestes dates, tenim ganes de saber si serà molt fred o benigne. Un dels elements que pot influir sobre si tindrem grans fredorades o no és l'anomenat vòrtex polar, un terme que potser heu sentit a anomenar alguna vegada i que últimament està en boca de tothom en els fòrums meteorològics.

El vòrtex polar és un corrent de vents que hi ha al voltant dels pols. Tot i que es produeix a molta altura acostuma a tenir influència també en el temps en superfície. D'alguna manera podríem dir que el vòrtex polar fa com de tanca de l'aire molt fred dels pols i, per tant, quan aquest corrent és intens, és poc probable que el fred àrtic s'escampi cap a latituds més baixes.

A vegades, però, aquest corrent es debilita i llavors es produeix un escalfament sobtat en aquesta part de l'atmosfera, a l'estratosfera, que obre la porta perquè aquest aire molt fred dels pols surti a passejar per latituds més baixes. En realitat el que es produeix són més aviat ondulacions del corrent, que fan que tant pugui passar que el fred molt intens s'escapi a latituds mitjanes com que l'aire càlid tropical arribi a latituds altes.

El final de l'hivern i la primavera d'enguany han sigut un cas d'aquest debilitament del vòrtex polar. Si ho recordeu, al final de l'hivern passat vam tenir diverses nevades a cotes baixes, i contràriament els països escandinaus van tenir un final de primavera i un inici d'estiu extraordinàriament càlids.

No és ni de bon tros una correlació exacta, perquè molt sovint aquest aire fred que s'escapa de l'Àrtic se'n va cap a Amèrica del Nord o pot afectar altres sectors d'Europa o Àsia, però és un factor que cal tenir en compte. Episodis com el de la nevada del 2010 o l'onada de fred siberià del 2012 van arribar després d'un escalfament sobtat de l'estratosfera.

Normalment les conseqüències d'aquest debilitament del vòrtex polar les notem una o dues setmanes després que es produeixi aquest escalfament de l'estratosfera. Per això és un indicador a tenir en compte a l'hora de preveure com pot ser l'hivern.

Gener mogut?

Què passarà aquest any? Alguns models apunten que els últims dies d'aquest any podria haver-hi un escalfament d'aquest estil a l'estratosfera, i si això passa pot ser un indicador d'un possible gener fred i mogut a Europa o a Amèrica del Nord. A hores d'ara, però, l'escenari més probable a Europa encara és el contrari: un gener poc fred, amb precipitacions abundants a l'oest i al centre del continent, però en canvi sec al Mediterrani.

540x306 La taca marronosa inidica aquesta possible pujada sobtada de la temperatura a l'estratosfera / NOAA La taca marronosa inidica aquesta possible pujada sobtada de la temperatura a l'estratosfera / NOAA

540x306 Anomalies de temperatura previstes per al mes de gener / NOAA Anomalies de temperatura previstes per al mes de gener / NOAA

Hi ha indicis que el canvi climàtic està fent més habituals i més llargues aquestes fases en què el vòrtex polar es debilita, cosa que pot voler dir que en el futur, paradoxalment, els episodis de fred intens puguin ser més habituals, encara que en conjunt els dies de fred disminueixin.

El terme 'vòrtex polar' no és pas nou: es va fer servir per primer cop a mitjans del segle XIX, però va ser durant una gran fredorada i nevada que va afectar l'est dels Estats Units el 2014 que es va fer tremendament popular. El volum de cerques del terme a Google es va disparar brutalment llavors, i des d'aquest moment s'ha anat sentint cada cop més en els espais de meteorologia, tant als mitjans de comunicació com en els fòrums d'apassionats del temps. El terme és molt més popular a l'altra costa de l'Atlàntic que a Europa, però l'efecte contagi es nota. Ningú com els americans per batejar i buscar un responsable amb nom i cognoms als fenòmens severs del temps.