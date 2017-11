Contaminació desbocada després d'uns quants dies d'anticicló

Les imatges que l'observador Alfons Puertas ens ha fet arribar aquest matí des de l'Observatori Fabra del Tibidabo parlen per si soles. L'estancament de l'aire fa que la contaminació que es genera a Barcelona es quedi atrapada a les capes baixes de l'atmosfera, i dia a dia els nivells de pol·lució són cada cop més alts. L'arribada del cap de setmana va frenar momentàniament l'augment de la contaminació, que ja es va començar a produir la setmana passada, però aquest dimarts els nivells de diòxid de nitrogen i de partícules ja s'estan disparant fins al límit permès en diferents indrets. Medi Ambient ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules PM10. Es recomana evitar en la mesura del possible el vehicle privat, i en cas de fer-lo servir es demana fer una conducció eficient, sense arrencades i frenades brusques i disminuint la velocitat.

Aquest dimarts el nivell de partícules PM10 se situa a tocar o del límit o per sobre, i no només a Barcelona. Segons dades dels sensors del Servei de Vigilància i Qualitat de l'Aire de la Generalitat, a l'Eixample la mitjana de partícules PM10 de les últimes 24 hores és de 46 ug/m3 d'aire, molt a prop dels 50 que suposen el límit permès. A Sabadell aquest matí ja s'arribava als 52 ug/m3, i a Lleida, on la inversió tèrmica està fent un tap que engabia encara més l'aire a les capes baixes de l'atmosfera, s'arriba fins als 69 ug/m3. També a Vic la inversió tèrmica està disparant el nivell de partícules: aquest matí s'ha arribat a valors de PM10, en aquest cas horaris, de fins a 100 ug/m3.

540x306 Evolució del nivell de partícules PM10 a Sabadell durant els últims dies Evolució del nivell de partícules PM10 a Sabadell durant els últims dies

Les partícules són un contaminant que no només té a veure amb el trànsit rodat, sinó també amb la indústria i fins i tot amb fenòmens naturals. El diòxid de nitrogen (NO2), però, està molt més vinculat als cotxes, especialment als de motor dièsel. Avui al barri de Gràcia de Barcelona el nivell de NO2 s'ha enfilat fins als 199 micrograms per metre cúbic d'aire, és a dir, a tocar dels 200 que suposen el límit horari permès per a aquest contaminant. D'altra banda, a l'Eixample s'ha arribat fins als 176 ug/m3. Sovint els pics d'aquest contaminant es produeixen a última hora de la tarda, de manera que és possible que encara hi hagi valors més alts durant el dia. Les previsions meteorològiques per municipis de l'ARA tenen també les dades de diversos contaminants actualitzades cada hora.

540x306 Evolució del nivell de NO2 a Gràcia durant els últims dies Evolució del nivell de NO2 a Gràcia durant els últims dies

La situació meteorològica no canviarà gaire els dies vinents, de manera que tot fa pensar que els nivells de contaminació es mantindran alts com a mínim fins al cap de setmana. Una de les novetats dels dies vinents serà en tot cas el vent de garbí, que aquest dimecres bufarà una mica més que avui a la costa central i sobretot a la Costa Brava. Això farà que la contaminació de Barcelona tendeixi a anar més cap al Maresme i el Vallès que no pas cap al sud.