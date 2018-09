Dos grans huracans amenacen la costa est dels Estats Units i l'est d'Àsia

El final de l'estiu marca habitualment el punt àlgid de les temporades d'huracans i de tifons a l'Atlàntic i al Pacífic. Ara mateix hi ha dues grans pertorbacions tropicals que suposen una amenaça, l'huracà 'Florence' i el tifó 'Mangkhut', però en total són fins a set les borrasques tropicals que conviuen a l'hemisferi nord, una situació molt poc habitual.

L'huracà 'Florence' és a hores d'ara de categoria 4 i porta vents associats sostinguts que superen els 220 km/h. La seva trajectòria prevista fa pensar que tocarà terra encara amb categoria quatre al voltant de dijous, i que ho farà en algun lloc entre Carolina del Nord i Carolina del Sud.

#Florence is now a powerful Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 130 mph. #GOESEast captured this close-up of the storm's eye as it continues tracking toward the southeastern U.S. Latest: https://t.co/vziaU0pOhE pic.twitter.com/SvHPKYGZsC — NOAA Satellites (@NOAASatellites) 10 de setembre de 2018

Els experts destaquen sobretot dos perills que pot suposar aquest gran huracà: el primer és la gran quantitat de precipitació que es podria acumular en aquestes regions i també a Virgínia. Una zona d'altres pressions ubicada al centre dels Estats Units podria provocar un bloqueig just quan l'huracà toqui terra, cosa que ocasionaria una situació de pluges molt abundants i sostingudes que podria durar fins a quatre dies. Segons l'excaçador d'huracans de la NOAA, Jeff Masters, aquest podria ser el “Harvey de la costa est”, amb acumulacions de pluja que podrien superar les 20 polzades, és a dir els 500 o fins i tot els 600 mm. Cal recordar que entre 500 i 600 mm és més o menys tot el que ha plogut en aquest any plujós fins ara a Barcelona.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes segons la NOAA, expressades en polzades Acumulacions de precipitació previstes segons la NOAA, expressades en polzades

L'altre factor que preocupa és la pujada del nivell del mar i les acumulacions d'aigua. Algunes estimacions fan pensar en una pujada del nivell del mar de fins a 6 metres a causa de la baixada de pressió, una situació així deixaria inundades extenses regions d'una àrea que té moltes zones baixes.

El 'Mangkhut' camí de Filipines i Hong Kong

L'altra gran borrasca tropical activa a hores d'ara és el tifó 'Mangkhut', ubicat al Pacífic. Es tracta d'un tifó de categoria 4 amb perspectives que sigui de nivell 5 en un termini de 24 hores. Es tracta, per tant, d'una borrasca encara més violenta, amb vents associats sostinguts que demà podrien arribar als 270 km/h.

La seva trajectòria prevista cap a l'est fa pensar que de cara a divendres passarà entre Filipines i Taiwan, sense tocar terra en cap d'aquestes dues regions. Després podria afectar amb molta violència la costa est de la Xina i molt en especial Hong Kong, on hi podria arribar encara amb categoria 3. Aquest últim escenari és més incert i no es donaria fins d'aquí a cinc dies com a mínim.

In the Western Pacific ... now past Guam there is massive Super Typhoon #Mangkhut.

The eye just cleared and satellite intensity is 140-knots (Category 5).



It will continue to intensify to 155-170 knots and be the strongest Tropical Cyclone of 2018 anywhere on Earth. pic.twitter.com/FGUE2zDwaf — Ryan Maue | weathermodels.com (@RyanMaue) September 10, 2018

Hi ha cinc borrasques tropicals més actives, algunes de les quals poden suposar també una amenaça, la més pròxima a nosaltres és l'huracà 'Helene', que es va formar a prop de Cap Verd i que podria fer la volta a l'Atlàntic per acabar afectant encara amb certa força les Açores. La tempesta tropical 'Isaac' s'encamina cap a les Antilles i el Carib, i l''Olivia' afectarà Hawaii demà. 'Paul' ronda pel Pacífic est amb menys força i sense ser una amenaça clara.