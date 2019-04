Espectacular mànega a Malàisia

Una de les imatges virals d'aquest dilluns és aquesta espectacular mànega marina que s'ha format avui a Malàisia, concretament a Tanjung Tokong, la costa nord-est de l'illa de Penang. La imatge impacta per la grandària del fenomen i per la proximitat que ha tingut amb grans edificis ubicats a la costa d'aquesta ciutat. En algunes de les múltiples gravacions que han aparegut a les xarxes del fenomen s'observa, però, com s'ha anat desfent abans de tocar terra.

El fenomen anava associat, com és habitual, a una potent tempesta, i segons algunes publicacions locals com l''Star Online', ha arribat a fer volar alguns elements d'una zona de construcció pròxima.