L'octubre puja al podi dels més càlids mai anotats al planeta

Octubre càlid a Catalunya

El mes d'octubre va ser càlid a i sec a Catalunya segons el Servei Meteorològic de Catalunya. L'Observatori de l'Ebre, amb dades des del 1920, va enregistrar el tercer octubre més càlid de la seva sèrie, i a l'Observatori Fabra de Barcelona el desè mes de l'any va finalitzar amb una temperatura mitjana 2,7ºC superior a l'habitual. Va ser el novè més càlid de la sèrie iniciada l'any 1914 en aquest punt elevat de Barcelona.

El segon més càlid segons la NASA

A nivell global l'octubre, com no podia ser d'una altra manera, ha tornat a ser també molt càlid. Segons la NASA ha estat el segon més càlid en 137 anys d'observacions, amb una temperatura 0,9ºC superior a la mitjana del període 1951-1980, molt pròxima a l'octubre de 2016, que va ser 0,89ºC més suau respecte la mitjana. L'octubre rècord fins ara va ser el del 2015, que va finalitzar amb un registre 1,08ºC superior a la mitjana.

L'anàlisi realitzat per la NASA contempla les dades de 6300 estacions meteorològiques repartides en zones continentals, en vaixells i en boies marines.

El quart més càlid segons les dades de la NOAA

Segons les dades de l'agència nord-americana NOAA, l'octubre va ser 0,73ºC més càlid respecte la mitjana del segle XX -amb un valor de 13,94ºC-, el quart més suau en un període de 138 anys de dades. El més càlid de tots va ser el 2015, el segon fou el 2014 i el tercer el 2016.

Balanç del gel marí de l'Àrtic i l'Antàrtida

Pel que fa al gel marí dels pols, la NOAA destaca -en base a les dades del Centre Nacional de Dades de Neu i Gel- que la superfície glaçada a l'Àrtic fou un 19,6% inferior a la mitjana del període 1981-2010, i el cinquè octubre de menor extensió des del 1979.

Pel que fa a l'Antàrtida, l'extensió de gel marí durant l'octubre va ser un 2,2% inferior a la mitjana del període 1981-2010, el cinquè amb menor extensió des que van començar a analitzar dades de satèl·lit el 1979.

El dia 11 i 12 d'octubre el gel marí de l'Antàrtida va assolir la màxima extensió anual, la segona més petita enregistrada des que es monitoritza la seva superfície a partir de dades de satel·lit.

Balanç gener-octubre de 2017

Segons la NOAA aquest període ha estat el tercer amb una temperatura més elevada des del 1880, per darrera el 2016 -el més càlid- i el 2015, el segon.

També destaca que nou dels deu intervals compresos entre el gener i l'octubre més càlids s'han produït des de l'any 2005.

Finalment, cal recordar que l'any 2016 fou l'any més càlid al planeta des que hi ha registres instrumentals.

