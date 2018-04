Feia més de 12 anys que el mar no estava tan fred en aquest moment d'un mes d'abril

El fred que ens ha acompanyat fins a entrada la primavera no només ha fet allargar la temporada d'abrics i bufandes. També s'estan veient pocs banyistes a les platges. Aquest inici de primavera pot més la fredor inusual de l'aigua del mar que les ganes de fer-hi el primer bany de l'any.

Segons Diego Lázaro, l'observador meteorològic que un cop per setmana mira la temperatura de l'aigua del mar a Barcelona des de fa 12 anys, a hores d'ara d'aquest mes d'abril està a tan sols 13,3 ºC. En aquests moments hauria d'estar al voltant dels 15 ºC, el valor mitjà entre els anys 2006 i 2017. Es tracta de la temperatura més baixa per aquesta època de la sèrie de dades.

540x306 Temperatura de l'aigua del mar (en blau) i temperatura mitjana de l'aigua del mar (en negre) a Barcelona / DIEGO LÁZARO Temperatura de l'aigua del mar (en blau) i temperatura mitjana de l'aigua del mar (en negre) a Barcelona / DIEGO LÁZARO

També és destacable que tan sols dues de les 15 observacions que s'han fet des que va començar l'any hagin tingut com a resultat un valor igual o per sobre de la mitjana. Aquesta ratxa d'una temperatura del mar per sota de la normal es va encetar a finals de novembre de l'any passat.

La temperatura mínima registrada enguany ha sigut de 12,5 ºC, corresponent a l'observació feta el dia 2 de març, just després de l'episodi de tres dies de neu i fred que va afectar bona part del país. Queda lluny, però, del valor mínim absolut de la sèrie: els 11,8 ºC del dia 9 de febrer del 2006.