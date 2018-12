Mercuri, Júpiter i Venus acompanyaran a l'última Lluna plena de l'any

Un anticicló, precisament, no sol portar massa moviment meteorològic. De fet, avui ha estat una jornada assolellada, tot i alguns bancs de boira matinal a punts de l'interior. La nit es mantindrà sense massa canvis, amb un cel gairebé net de núvols. És quan el temps és més avorrit pels meteoròlegs quan els astrònoms s'ho passen més bé. I en nits com la propera, no és pas per menys.

Amb el permís de la boira que reapareixerà a Ponent i a la vall de l'Ebre, avui es podrà observar l'última Lluna plena de l'any. Ja ha començat a treure el nas a partir de les 17.28 h, i no es pondrà fins a les 8.45 de demà.

Venus, també serà visible a últimes hores de la nit, i Júpiter i Mercuri ho seran al final de la matinada, tot just a l'albada. De fet, aquests dies Júpiter i Mercuri han protagonitzat una curiositat: s'han anat acostant fins a situar-se, tot just, a una distància de dues vegades el diàmetre de la Lluna. Aquesta propera matinada ja començaran a allunyar-se. Per observar-los, caldrà mirar cap al sud-est i a poca alçada per sobre de l'horitzó. S'afegeix el fet que la visibilitat del planeta més petit, Mercuri, durarà pocs dies.

540x306 L'evolució de Mercuri i Júpiter entre els dies 21 i 23 de desembre / AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA DE SABADELL L'evolució de Mercuri i Júpiter entre els dies 21 i 23 de desembre / AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA DE SABADELL

Com que els dos planetes començaran a ser observables poc abans que comenci a despuntar el dia, és necessari disposar d'un horitzó net. La presència de muntanyes o edificis ho complicarà de manera que és a la zona litoral o dalt de tot de les muntanyes des d'on es podran veure millor.