El Meteocat alerta de perill alt d'aiguats per a aquest dissabte

Aquest matí el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un seguit d'avisos de situació meteorològica de perill, el més destacable dels quals és l'avís per la possibilitat d'aiguats sobtats durant aquest dissabte. Al matí el risc s'entreveu concentrat al sud de Catalunya, però de cara a la tarda afectarà tot el país. En algunes comarques, durant la tarda el perill es considera fins i tot alt (grau 3 sobre 6); és el cas de la costa i del prelitoral de Barcelona i de Girona, entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà.

540x306 Avís d situació meteorològic de perill per aquest dissabte / METEOCAT Avís d situació meteorològic de perill per aquest dissabte / METEOCAT

El Meteocat alerta també del perill que les pluges intenses puguin anar acompanyades de tempesta i calamarsa o pedra, i que al final de l'episodi s'arribin a acumular més de 50 l/m2. En aquest grup de comarques costaneres del centre i nord del país el Servei Meteorològic de Catalunya hi manté l'avís per aiguats fins al matí de diumenge.

Més enllà de la pluja, el Meteocat també té avisos activats per fort vent i per estat de la mar durant el diumenge, sobretot al Pirineu, a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà.

El mar, molt calent

Un dels factors que pot afavorir els aiguats a prop de mar aquest cap de setmana és el fet que la temperatura del mar ha batut rècords a Barcelona durant aquest mes d'octubre. Segons dades de l'observador Diego Lázaro, la temperatura mitjana de l'aigua durant aquest mes d'octubre ha sigut la més alta com a mínim des del 2006. Segons la seva última observació del 27 d'octubre, el mar a Barcelona estava a 21,7 ºC, més d'un grau i mig per sobre de la mitjana dels últims 10 anys.

L'Agència Estatal de Meteorologia també emet un seguit d'avisos similars, que no sempre coincideixen amb els del Meteocat. L'AEMET també destaca el perill d'aiguats per a aquest dissabte, però no el considera tan important. En canvi per a diumenge a la tarda té actiu un avís per acumulacions de neu de fins a 10 centímetres al Pirineu.