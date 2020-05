El Meteocat emetrà avisos de pedregades o tornados imminents

Aquest matí el Meteocat ha anunciat que posa en marxa un nou sistema d'avisos immediats de fenòmens de temps violent. L'objectiu és avisar de manera gairebé immediata de fenòmens com ara esclafits, forts cops de vent, tornados, mànegues o tempestes que puguin descarregar pedres de més de 2 centímetres de diàmetre.

Aquests nous avisos de temps violent han de permetre avisar la població de fenòmens que es puguin produir en un termini d'entre mitja hora i dues hores. Segons una nota emesa pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), els avisos es faran per agrupacions de comarques, però en molts casos es podrà alertar de fenòmens violents d'abast local o que afectin ben pocs municipis.

Es tracta d'un sistema gairebé únic al món. Segons el cap de l'àrea de predicció del SMC, Santi Segalà, al Meteocat només els consta que els Estats Units estiguin fen servir un sistema similar. Per poder determinar en quin moment s'està començant a generar una situació que pot comportar temps sever s'utilitzarà una tècnica anomenada lightning jump, que consisteix en detectar un augment sobtat dels llamps en un instant.

Perquè el sistema funcioni no només cal detectar els llamps que cauen a terra, sinó també, i sobretot, els que es produeixen entre núvols. Curiosament, Catalunya és un dels únics tres països d'Europa que té una xarxa de detecció de llamps entre núvols. Segons la investigadora i experta en pedregades del Meteocat, Carme Farnell, sense aquest sistema de detecció no es podrien fer aquest tipus d'avisos.

En la fase de creixement d'una tempesta hi ha un nivell molt més elevat de llamps entre núvols que no de llamps que arribin a terra. A mesura que la tempesta entra en fase de maduresa aquesta proporció es va compensant. Per això detectar aquest brot de llamps entre núvols permet entreveure fenòmens severs al cap d'uns minuts o d'una hora. Segons Segalà, quan el 2003 es va posar en marxa la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques Atmosfèriques del Meteocat, ja es va fer pensant en poder alertar de fenòmens immediats, per això es va optar per tenir un sistema de detecció de llamps entre núvols.

Segons Farnell, països com Suïssa i Itàlia voldrien començar a fer servir aquest sistema, però es troben que no tenen la xarxa de detecció de llamps adequada. L'Agència Estatal de Meteorologia i Méteo France tampoc tenen un sistema d'aquest estil. Fins fa poc als llamps entre núvols se'ls donava poca importància, ja que no podien provocar incendis ni víctimes mortals, però l'interès per aquest tipus de descàrregues internes ha anat creixent en els últims anys. Carme Farnell i Tomeu Rigo han dut a terme els estudis que han culminat amb aquest nou sistema d'avisos.