L'Organització Meteorològica Mundial ja ha fet públics els guanyadors del concurs de fotografies del calendari de 2021

Aquesta setmana s'han donat a conèixer els guanyadors del concurs de fotografia de l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) per fer el calendari del 2021. En total s'han premiat tretze imatges d'arreu del món, que formaran part del calendari de l'OMM per a l'any que ve.

La varietat de fenòmens meteorològics que hi apareixen és destacable. Per una banda hi ha dues imatges relacionades amb les situacions d'inversió tèrmica i de boira, de Macedònia i de Corea. També n'hi ha diverses de paisatges nevats (el Japó i l'Antàrtida), de postes de sol (Madagascar) i de fenòmens òptics, com els halos solars (Xile). Això sí, els arcs de Sant Martí són l'estrella i protagonitzen tres de les fotografies guanyadores, fetes des de les Illes Fèroe, Trinitat i Tobago i Croàcia.

Congratulations to the #winners of the 2021 WMO Calendar #photo competition! We received over 1 000 entries from all over the world. See the 13 winning photos here: https://t.co/XXqJVNJrsy pic.twitter.com/47kBF9O6JB — World Meteorological Organization (@WMO) December 15, 2020

Com passa en la majoria de concursos de fotografia meteorològica, les tempestes són un element molt destacat per la vistositat dels llamps, com es pot veure a les imatges d'Austràlia i la Xina. Però també les potents nuvolades que els generen i els fenòmens de temps violent apareixen en algunes de les captures.

Atesa la gran quantitats d'imatges que s'han presentat, més d'un miler, i de la seva qualitat, per primera vegada els organitzadors han decidit crear una menció honorífica. El jurat ha seleccionat dotze fotografies més, entre les quals hi ha la que va presentar un col·laborador habitual de la secció de meteorologia de l'ARA, Emili Vilamala.

La fotografia en qüestió es va fer des de Sant Bartomeu del Grau (Osona) el 6 de març d'aquest 2020. S'hi pot observar un cumulonimbus amb l'enclusa ben formada a la part superior de la nuvolada, juntament amb la precipitació en forma de calamarsa que descarregava a la plana.