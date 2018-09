Pendents de l'huracà 'Florence'

Ara mateix a l’Atlàntic hi ha tres tempestes tropicals en actiu: 'Florence', 'Isaac' i 'Helene', d’oest a est. La primera d’aquestes tempestes té atemorits alguns estats de la costa est dels Estats Units, ja que les prediccions indiquen que ben aviat guanyarà força i es convertirà en un fort huracà que tendirà a acostar-s’hi al llarg dels pròxims dies.

540x306 Situació actual dels tres sistemes tropicals actius que hi ha a l'Atlàntic / NOAA Situació actual dels tres sistemes tropicals actius que hi ha a l'Atlàntic / NOAA

Fa unes hores, segons les últimes dades publicades pel Centre Nacional d’Huracans (National Hurricane Center), el 'Florence' tenia una pressió atmosfèrica al seu centre de 989 hPa. A part, el vent sostingut arribava als 108 km/h.

Tant l’estat de Virgínia com Carolina del Nord i Carolina del Sud han declarat l’estat d’emergència per la més que probable arribada de l’huracà 'Florence'. S’espera que toqui terra entre dijous i divendres, essent un huracà de categoria 3, segons l’escala Saffir-Simpson.

Alguns models, com el centreeuropeu (ECMWF), pronostiquen precipitacions que poden superar els 250 mm en 24 hores i que fins i tot poder acostar-se als 300 mm de manera local. A part, el vent també serà notícia, amb cops que podran superar els 220 km/h.

Ara mateix hi ha tres sistemes tropicals actius a l'Atlàntic. Un d'ells, 'Florence' (el de més a l'oest) es convertirà en un huracà que es preveu que acabi arribant a la costa est dels Estats Units d'aquí cinc o sis dies. Així veu els cops màxims de vent previstos el model ECMWF. pic.twitter.com/QMJKINF6Av — ARA Méteo (@ARAmeteo) September 9, 2018

La pressió atmosfèrica al centre de l’huracà baixarà per sota dels 960 hPa. Això farà pujar el nivell del mar. Aquest fet, sumat a l’onatge que pot superar els 5 metres d’alçada i a les intenses precipitacions, podria provocar inundacions destacables a la zona.

D'altra banda, la tempesta tropical 'Isaac' també es convertirà en un huracà. Segons la predicció, arribarà a l’est del Carib entre dijous i divendres. A hores d’ara sembla que serien illes com Guadalupe, Dominica, Martinica i Santa Lucía les que podrien rebre l’embat del sistema tropical. En qualsevol cas, no hauria de ser tan intens com el Florence.